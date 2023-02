Pogba è senza futuro alla Juve: raggiunge il grande ex

Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare, il calciomercato del futuro sembra già entrare nel vivo.

Si concluso da pochi giorni il calciomercato di riparazione, con le società che hanno avuto l’opportunità di rinforzare la propria rosa.

Oltre a questa sessione, però, ci sono società che sembrano già proiettate al mercato del futuro in vista della prossima stagione. Tra questi club c’è la Juventus, che pensa sia a come rinforzare la rosa di mister Allegri e sia a sfoltire la rosa. Proprio per quanto riguarda le cessioni, c’è un calciatore in particolare che potrebbe salutare Torino visto anche l’alto ingaggio percepito.

La Juve riflette sul futuro di Pogba: ipotesi cessione

Come detto, la Juventus sembra già proiettata al mercato del futuro in vista della prossima stagione.

La dirigenza bianconera, infatti, sta valutando alcune cessioni tra cui quella di Paul Pogba, che in questa stagione per via degli infortuni non è mai stato a disposizione. Il centrocampista francese vedrà scadere il proprio contratto con la vecchia signora nel 2026, ma già al termine della stagione potrebbe decidere di comune accordo con la società di lasciare il club. Il problema principale per una sua cessione riguarda l’alto ingaggio percepito, circa 8 milioni di euro netti a stagione, che è alla portata di poche società. Proprio per questo, le soluzioni più accreditate sono gli USA oppure l’Arabia, magari proprio l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Starà a Pogba far cambiare idea alla società con le prestazioni in campo al suo rientro, ma la sensazione è che dopo solo un anno il futuro del centrocampista potrebbe essere lontano dall’Italia.