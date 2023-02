Mourinho-Ronaldo, colpo di scena: il ribaltone è travolgente

Dopo la sconfitta a sorpresa contro la Cremonese, aumentano nuovamente i dubbi sul futuro di José Mourinho: intreccio con Cristiano Ronaldo

Quello a cui stiamo assistendo in Coppa Italia è davvero sorprendente. E la sorpresa più grande, in tal senso, si chiama Cremonese. Gli uomini guidati da mister Ballardini hanno battuto agli ottavi di finale niente di meno che il Napoli capolista fra le mura dello stadio Diego Armando Maradona.

Basta così? Niente affatto, perché la compagine lombarda è riuscita ad avere la meglio anche sulla Roma di José Mourinho all’Olimpico ieri sera. Tanta delusione tra i tifosi giallorossi, che vedevano in questa competizione una ghiotta opportunità per portarsi a casa un altro trofeo da aggiungere in bacheca, dopo la conquista della Conference League nella passata stagione. Il ko in questione, inevitabilmente, aumenta i dubbi circa il futuro dello Special One, il quale di recente era stato cercato dal Portogallo e dal Brasile per ricoprire la carica di commissario tecnico.

Il trainer lusitano, dal canto suo, si sente ancora un allenatore di club, però non è totalmente da escludere che il rapporto col club capitolino possa interrompersi prima della naturale scadenza del contratto – prevista per giugno 2024 -. Diversi supporters giallorossi, infatti, pensano ad una separazione dall’ex Inter in futuro, anche se per il momento Mourinho gode comunque di un sostegno importante dalla maggior parte del popolo romanista. Ma se dovesse perdere il controllo della situazione, allora il 60enne di Setubal potrebbero davvero convincersi ad intraprendere una nuova avventura in panchina.

Roma, tentazione Ronaldo per Mourinho

A questo proposito, Mourinho potrebbe anche essere attratto dall’idea di provare un’esperienza esotica, mai testata finora nella sua strabiliante carriera.

E qui entra in gioco l’Al-Nassr, dove di recente è approdato un certo Cristiano Ronaldo. I due connazionali non hanno buonissimi rapporti, nonostante ciò potremmo comunque assistere ad una reunion in stile Real Madrid in questa fase finale delle loro vite professionali. Va detto che tale scenario appare estremamente complicato, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo.