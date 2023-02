Super cash più l’esubero: su Lautaro piomba l’ex Juve

In vista dell’estate, e considerate le diffcioltà di arrivare ad altri big, il top club piomba sul Toro nerazzurro: offerta da capogiro

Già nella scorsa estate, quando si è trattato di strappare un certo Sadio Manè al Liverpool, o quando si è soddisfatta senza particolari paturnie la richiesta della Juve per Matthjis de Ligt, il Bayern Monaco ha dimostrato che quando vuole veramente un giocatore, difficilmente fallisce l’obiettivo. Un po’ come di solito, in sede di mercato, ci ha abituato il Real Madrid, con la grande eccezione di Kylian Mbappé.

Il club bavarese, sempre più ambizioso, sta già pianificando il prossimo grande colpo. Da mettere a segno nella prossima estate. Dapprima piombato su Harry Kane, che però rappresenta una sorta di conditio sine qua non per la permanenza di Conte a Londra, il Bayern ha poi rivolto il suo sguardo su Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juve ma sul quale c’è una concorrenza foltissima. Il Piano B, per qualcuno forse il Piano C, è però già pronto: negli uffici di Viale della Liberazione potrebbe presto arrivare un’offerta per Lautaro Martinez. Articolata ma degna di attenzione.

Salihamidzic a tutta sul ‘Toro’: c’è l’offerta

Dalla Germania hanno deciso di puntare tutte le loro risorse sull’attaccante argentino.Che dopo il Mondiale, tra l’altro semi deludente dal punto di vista personale, ha fatto letteralmente ‘click’. Continuo, nelle prestazionie nei gol, determinante, sempre in partita, riconosicuto come leader dai compagni, tutto questo è il nuovo ‘Toro’. Il Bayern prepara la super offerta.

Il club teutonico vorrebbe mettere sul piatto il cartellino di Benjamin Pavard, in scadenza di contratto nel 2024 e sostanzialmente fuori dal progeto tecnico dei tedeschi, più un cospicuo conguaglio pur di arrivare al campione del mondo. Si parla di circa 70-80 milioni cash, più il poliedrico giocatore transalpino. Che, pur considerando la situazione contrattuale ed il resto, non vale comunque meno di 15-20 milioni. Una super proposta che verrà presa in attento esame dalla dirigenza nerazzurra…