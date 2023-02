Icardi show: così può tornare a Milano

Clamorosa ipotesi nel futuro di Mauro Icardi: il discusso attaccante argentino, ora in Turchia, potrebbe tornare in Italia

Già al centro di un’infinta telenovela di mercato nell’estate del 2019, alla fine della quale passò in prestito al PSG, che poi lo riscattò l’anno successivo per 60 milioni, Mauro Icardi ha anche provato ‘l’ebbrezza’ di esser messo fuori rosa dal club transalpino. Prima di passare in prestito al Galatasaray tra l’entusiasmo dei tifosi turchi.

La grande accolgienza ricevuta è stata finora più che ripagata dal bizzoso attaccante albiceleste, che in Turchia sembra aver trovato la sua dimensione. Sono già 8, con 5 assist, i gol realizzati da Maurito in maglia giallorossa. In solamente 11 incontri. Non sarà ancora l’Icardi dei tempi d’oro all’Inter, ma il giocatore sembra effettivamente rinato. Al punto tale da tornare appetibile per la squadra italiana che non ti aspetti. E che, per inciso, non è la Juve.

Icardi al Milan, non è fantascienza

Tra le mille difficoltà nel rinnovo di contratto di Rafael Leao – con tanto di contrasti, poi smentiti dal Milan, tra le parti – e i problemi nel prolungare l’accordo con Olivier Giroud, che non ha ancora rinnovato, i rossoneri fanno anche i conti con l’indisponibilità sostanzialmente perenne di Zlatan Ibrahimovic. Insomma, non sarebbe e non è affatto peregrino pensare che al 30 giugno il cub meneghino perda in un colpo solo tre attaccanti della sua rosa. In tal caso, forse il primo nome sulla lista di Maldini diventerebbe proprio lui. Mauro Icardi.

Il prossimo 30 giugno scade il prestito del calciatore al Galatasaray. Il profilo di Maurito potrebbe tornar buono al Milan perchè il PSG, che deve onorare fino al giugno 2024 il contratto con l’argentino, non vede l’ora di darlo via. In prestito o a titolo definitivo, ma a prezzi stracciati, che sia. L’opzione Milan troverebbe ovviamente il gradimento dell’attaccante, che a Milano, seppure sull’altra sponda nerazzurra, ha lasciato un pezzo di vita. E forse di cuore. Lo stesso cuore che i tifosi nerazzurri vedrebbero come ferito in caso di passaggio ai cugini rossoneri.