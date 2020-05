Calciomercato Inter, UFFICIALE la cessione di Icardi

Arriva l’ufficialità che chiude la querelle tra l’Inter e Mauro Icardi: rimarrà al PSG, attivato il riscatto del bomber argentino

Tra Mauro Icardi e l’Inter è finita definitivamente. L’attaccante ex capitano nerazzurro, dopo un ottimo anno di prestito al PSG, ha deciso insieme alla società parigina di rimanere in Francia. L’ufficialità del riscatto è arrivata tramite il sito ufficiale dei nerazzurri con un comunicato che recita: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain FC: l’attaccante classe 1993 si trasferisce a titolo definitivo al club francese. Il Club ringrazia il giocatore per le sei stagioni trascorse insieme e gli augura il meglio per il prosieguo della sua avventura professionale”. Dopo sei stagioni il bomber argentino dice addio ai nerazzurri, sicuramente non a cuor leggero visto lo stretto rapporto che lo legava alla Milano interista.

