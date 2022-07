De Ligt-Bayern, ci siamo: prima offerta ufficiale alla Juve

I rumors su de Ligt si trasformano in qualcosa di concreto. È arrivata la prima offerta ufficiale del Bayern Monaco

In casa Juventus non si parla solamente dei super colpi in entrata. Pogba e Di Maria rischiano quasi di venire oscurati dalle continue ed insistenti voci che riguardano la cessione di Matthijs de Ligt.

Arrivato dall’Ajax in pompamagna, il centrale olandese non è riuscito ad esprimere tutto il potenziale intravisto in Olanda, sebbene le sue doti siano oggettivamente indiscutibili. Dopo tre stagioni, il resoconto complessivo sta spingendo la Juventus a prendere una decisione drastica sul classe ’99.

La dirigenza è pronta a sacrificarlo probabilmente nemmeno così a malincuore, a patto che arrivi la giusta offerta di mercato. I club interessati sono i soliti due: Chelsea e Bayern Monaco, con i secondi però che si sono ufficialmente mossi per l’affare.

De Ligt, il Bayern si fa avanti: 60 milioni sul piatto

Oggi c’è stato il primo incontro tra Hasan Salihamidzic e la Juventus (suo ex club tra l’altro), che però non avrebbe portato all’accordo definitivo. I bavaresi parrebbero aver messo sul piatto ben 60 milioni secondo la ‘Bild’, offerta rispedita al mittente dalla Vecchia Signora che sembra ancora ben intenzionata a voler incassare 100 milioni.

Qualcosa, però, sembra ribollire in pentola. Il destino di de Ligt si fa sempre più lontano dalla Juventus, con i bianconeri che allora dovranno trovare un adatto sostituto nel reparto. Vedremo nei prossimi giorni come evolverà quella che sembra destinata a diventare l’ennesima telenovela di mercato.