L’Inter trova il post Skriniar: l’agente è già in sede

Il calciomercato dell’Inter non si ferma: Marotta avanza per l’erede di Skriniar, l’agente sta già parlando con i nerazzurri

La vittoria sull’Atalanta ha lanciato l’Inter verso la semifinale di Coppa Italia che la vedrà contrapposta alla Juventus.

I nerazzurri devono dare un senso a questa stagione, provando a chiudere nel migliore dei modi nonostante il distacco dal Napoli capolista appaia ormai quasi incolmabile. Dal campo al calciomercato il passo è breve e per la ‘Beneamata’ è già tempo di lavorare su quelle che saranno le operazioni da portare a termine durante l’estate. Una su tutte l’addio di Skriniar che è ormai ufficiale ed è stato rimandato di soli sei mesi: a giugno sarà del PSG. Il club meneghino, che perderà pure de Vrij, in scadenza a fine anno, deve quindi correre ai ripari per sperare di rimpolpare una difesa che rischia di ritrovarsi con due uomini di assoluto spessore in meno. In tal senso, Marotta e Ausilio stanno già sondando il terreno per quelli che appaiono come i nomi preferiti dai vertici nerazzurri da consegnare al tecnico Simone Inzaghi. E, uno tra tutti, parrebbe più vicino del previsto. Al punto che in queste ore vi sarebbe già stato un incontro tra le parti, con l’ammissione di una possibile trattativa tra sei mesi. Si tratta di Rodrigo Becao, centrale brasiliano cercato anche dal Napoli ma che l’Inter tiene d’occhio ormai da diversi mesi.

Becao all’Inter: “Lavoriamo alla finestra estiva”

Il 27enne di Salvador è uno dei pilastri dell’Udinese, con cui ha già collezionato 14 presenze in stagione, con 1 gol ed 1 assist vincente.

Attraverso i vari social network, l’agenzia che cura gli interessi di Becao non ha nascosto l’incontro nella sede dell’Inter avvenuto nelle scorse ore. ‘Antoniu’s Assessoria’ ha scritto: “Il lavoro non si ferma! Anche con la chiusura della finestra europea, Antoniu’s continua a lavorare già puntando alle prossime opportunità di mercato“. L’agenzia rivela come vi siano stati dei colloqui nelle sedi di Inter e Atalanta, in previsione della prossima finestra estiva di mercato. Un segnale importante che può quindi avvicinare Becao, una volta per tutte, alla maglia dell’Inter.