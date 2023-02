Modric in Serie A: la decisione è già stata presa

Il Real Madrid continua a programmare le prossime stagioni: Modric potrebbe dire addio in estate, non c’è ancora il rinnovo

Per tante stagioni il campione croato del Real Madrid, Luka Modric, ha sposato il progetto del club spagnolo senza voler mai andare via. Ora in estate potrebbe esserci la rivoluzione per il suo futuro visto che non è ancora arrivata un’offerta di rinnovo. Tante big, anche in Arabia, avrebbero pensato al croato per rinforzare il centrocampo a loro disposizione.

Occhio di riguardo anche in Serie A. Già in passato è stato accostato a lungo al Milan quando era presente anche Boban, ma non c’è mai stata un’offerta ufficiale. Ora Juventus e Roma potrebbero così pensare al colpo suggestivo a parametro zero. Modric vorrebbe continuare la sua avventura anche in Europa, ma le sirene provenienti dall’Arabia Saudita potrebbero cambiare la sua idea andando a competere con Cristiano Ronaldo. Novità assolute in vista del futuro con il Real Madrid sempre in allerta.

Modric, la situazione rinnovo in fase di stallo

Come svelato dal programma spagnolo “El Chiringuito TV” Modric starebbe ancora aspettando un’offerta per il prolungamento contrattuale, ma tutto dipenderà dal suo rendimento in campo. L’età avanza e si fa sentire e così Carlo Ancelotti potrebbe preferirgli qualche profilo più giovane già presente in rosa.

Nelle prossime settimane tutto sarà più chiaro. Luka Modric continua a regalare perle, ma il suo futuro potrebbe essere lontano dalla capitale spagnola. Tanti successi con i blancos, in particolar modo le tre Champions League vinte consecutivamente sotto la gestione di Zinedine Zidane. Un perno fondamentale del centrocampo del Real insieme a Casemiro e Kroos formando un trio davvero di assoluto livello. Novità importanti in casa di Florentino Perez, che vorrebbe così rivoluzionare anche la rosa del Real Madrid in vista degli anni futuri.