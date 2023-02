Incubo Maignan, ora per il Milan scatta davvero l’allarme

Mike Maignan continua a far preoccupare il Milan: gli ultimi sviluppi aumentano le preoccupazioni di Stefano Pioli

Il 2023 del Milan è inizato tutt’altro che nel migliore dei modi. I rossoneri, attesi domenica dal derby contro l’Inter, non vincono dallo scorso 4 gennaio (unici tre punti conquistati nel nuovo anno).

Ecco perchè il ‘Diavolo’ è a caccia di una svolta che possa rilanciare gli uomini di Pioli, apparsi stanchi fisicamente e mentalmente, in uno stato di confusione evidente nelle ultime uscite. Adesso, però, a buttare benzina sul fuoco è la condizione di Mike Maignan, ormai da mesi ai box per un fastidioso infortunio al polpaccio. I rossoneri aspettano il numero 16 che ha dimostrato di essere un cardine insostituibile per la difesa di Pioli. Le prestazioni di Tatarusanu, poi, hanno mostrato quanto Maignan rappresenti un profilo di assoluto spessore per i campioni d’Italia. Adesso, però, le condizioni fisiche del portiere francese tornano a preoccupare la società di Via Aldo Rossi. Sì, perchè Maignan doveva rientrare inizialmente ad inizio 2023, salvo poi tornare in attesa visto che i fastidi al polpaccio continuavano a tormentare l’estremo difensore.

Il Milan è preoccupato: slitta il rientro di Maignan

L’ultima possibile data per il rientro in campo di Maignan era fissata, con cauto ottimismo, al prossimo big match di Champions League.

Il 14 febbraio, a San Siro contro il Tottenham, Maignan era atteso dal riprendere la difesa dei pali rossoneri. Un’ipotesi che col passare delle settimane sta sfumando sempre di più. Perchè il portiere non è ancora al meglio ed il Milan non può permettersi ricadute che potrebbero anche compromettere del tutto la stagione di Maignan. Una gatta da pelare non poco fastidiosa per Pioli che quindi, con ogni probabilità, dovrà ancora rinunciare per qualche settimana al suo pilastro.