Ci provano per Calhanoglu: scambio per ‘necessità’

Il Bayern Monaco potrebbe andare all’assalto di Hakan Calhanoglu nella prossima estate di calciomercato: occhio alla contropartita che i bavaresi vogliono mettere sul piatto

L’Inter di Simone Inzaghi, nella serata di martedì, ha superato in bello stile l’Atalanta di Gian Piero Gasperini con il risultato di 1-0.

I nerazzurri, reduci dalla vittoria esterna in casa della Cremonese di Davide Ballardini, hanno dato continuità al buon momento con la conquista della semifinale di Coppa Italia, competizione nella quale proprio Simone Inzaghi, tecnico della Beneamata, eccelle, basti pensare anche al suo background con la Lazio e al trionfo della scorsa stagione ai danni della Juventus di Massimiliano Allegri. Fra i protagonisti della vittoria contro l’Atalanta c’è sicuramente il profilo di Hakan Calhanoglu, centrocampista turco arrivato in nerazzurro nell’estate di calciomercato del 2021. La Beneamata, che ha preso il turco a parametro zero, ha trovato un calciatore di assoluta affidabilità e qualità che ora fa gola a tante squadre in giro per l’Europa fra le quali c’è anche il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann, che ha potuto vedere Calhanoglu da vicino anche nel gironcino di Champions League ad inizio stagione.

Calciomercato Inter, il Bayern su Calhanoglu: occhio allo scambio

Per arrivare ad Hakan Calhanoglu, il Bayern Monaco potrebbe tentare una manovra differente da quella della semplice offerta per il cartellino. Il turco è infatti in scadenza di contratto nel 2024 e, nonostante i contatti fra il club milanese e il suo entourage siano iniziati, i bavaresi potrebbero stuzzicare l’Inter mettendo sul piatto il profilo di un altro giocatore che scade nel 2024: stiamo parlando di Benjamin Pavard.

Campione del mondo nel 2018 con la Francia, il giocatore del Bayern Monaco potrebbe essere offerto in questo scambio vista anche la necessità dell’Inter di trovare un sostituto di Milan Skriniar che, al termine della stagione, lascerà Milano a parametro zero per vestire la casacca del PSG.