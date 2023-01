Clamoroso dietrofront: Allegri dice ‘no’ al regalo di Ancelotti

Dopo aver inseguito il giocatore per mesi e mesi, il tecnico bianconero ha cambiato idea: Ancelotti resta con un pugno di mosche in mano

In sede di mercato ci sono dei pallini, dei pupilli, che vengono inseguiti fino allo sfinimento. Fino a quando il desiderio non si realizza. Anche a costo di aspettare anni, e magari piazzare il colpo quando la parabola del giocatore può considerarsi discendente. Il caso del ritorno di Paul Pogba alla Juve – al di là della clamorosa non resa per via dell’incredibile serie di infortuni – ne è una prova tangibile.

Poi ci sono quei profili seguiti vanamente per un determinato numero di mesi e di sessioni di mercato. E che poi, quando sarebbero effettivamente acquistabili magari anche a condizioni migliori rispetto a quelle proposte e rifiutate prima, non interessano più. In questa categoria rientra un giocatore del Real Madrid ancora in scadenza di contratto. E che il club merengue pensava di poter dar via a gennaio, ricavandone un po’ di milioncini.

Allegri rinuncia a Marco Asensio: il punto

Come riportato dal portale catalano ‘Elnacional.cat‘, Marco Asensio sembra aver perso il proprio appeal presso lo staff tecnico bianconero. Dopo esser finito nelle mirino dell’Arsenal – e anche del Milan, che lo ha corteggiato a lungo – il talento delle Baleari non ha mai convinto ogni qualvolta Ancelotti ha provato a dargli spazio. Del resto, a causa della mancanza di alternative sul fronte offensivo, il tecnico di Reggiolo lo ha chiamato in causa in un certo qual numero di occasioni. Senza praticamente mai ricevere alcunchè in cambio.

L’idea di Florentino Perez – che ha sempre riffugito l’idea di rinnovare il contratto in scadenza a giugno – di monetizzare da una sua cessione last minute a gennaio, probabilmente dovrà essere accantonata. Allegri non vuole più Asensio, e anche l’Arsenal – ormai vicinissimo al milionario acquisto di Mykhaylo Mudryk dallo Shakhtar Donetsk – sembra un po’ freddino sull’ingaggio di Asensio. Tutto potrebbe tornar buono invece per il Milan, che spera di portare lo spagnolo a Milanello a zero nel prossimo luglio.