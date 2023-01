Altro ribaltone targato Ancelotti: ora per Juve e Milan sono guai

Una pista seguita sia dalla Juventus che dal Milan in ambito di calciomercato potrebbe sfumare definitivamente: interviene Carlo Ancelotti

C’è stato un vero e proprio cambio di marcia da parte della Juventus di mister Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è riuscito, con pazienza e grande tenacia, a tirare fuori dalla crisi la sua truppa bianconera, che è stata perfino eliminata durante la fase a gironi della Champions League.

Un fallimento – l’ennesimo – di proporzioni gigantesche, ma ora la musica è davvero cambiata. Sabato scorso la ‘Vecchia Signora’ ha messo a referto l’ottava vittoria consecutiva, un’altra senza subire gol dalla compagine avversaria. I torinesi hanno alzato un muro che appare a tratti invalicabile e qui si vede a pieno la mano dell’allenatore. D’altronde, l’equilibrio e la compattezza (soprattutto a livello difensivo) rappresentano due delle caratteristiche principali del lavoro di Allegri. Le squadre da lui guidate non saranno mai belle? Forse, perché ciò che conta di più in assoluto per l’ex Cagliari è portare a casa il risultato e sollevare al cielo numerosi trofei.

Adesso arriva la sfida cruciale contro il Napoli, col Milan che presumibilmente spererà in un pareggio in modo da rosicchiare punti agli azzurri e riprendersi il secondo posto. I rossoneri, dal canto loro, se la vedranno faccia a faccia col Lecce: tanta voglia di riscatto negli uomini di Pioli, a seguito della beffa di domenica sera firmata Roger Ibanez e Tammy Abraham. Intanto, giungono notizie poco rassicuranti sul fronte calciomercato. Il riferimento, in tal senso, è a Marco Asensio, pedina di proprietà del Real Madrid che piace parecchio sia alla Juve che al Milan.

Calciomercato Juventus e Milan, il Real Madrid è disposto a rinnovare Asensio

La pista in questione, però, potrebbe sfumare definitivamente nei mesi a venire. Stando a quanto riferisce ‘The Athletic’, infatti, il tecnico Carlo Ancelotti avrebbe allo spagnolo che conta ancora su di lui e che il club sarebbe disposto a negoziare il rinnovo del contratto in scadenza giugno 2023.

Insomma, sembrava che Asensio fosse destinato a cambiare aria, invece le cose a quanto pare potrebbero andare diversamente. Se il classe ’96 e la società madrilena trovassero davvero un accordo per il prolungamento, Juventus e Milan ovviamente dovrebbero dire addio all’ipotesi di ingaggiare l’ex Espanyol a parametro zero.