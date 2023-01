Il Barcellona lo ‘taglia’, il Milan ci pensa: c’è un grande ostacolo

Il Milan continua a lavorare in ottica futura per colpi da urlo per andare a rinforzare la rosa di Stefano Pioli, ecco la pazza idea

C’è tanto sconforto in casa Milan nelle ultime ore dopo il pari contro la Roma, arrivato soltanto nei minuti finali. Due disattenzioni su palle inattive per i rossoneri: ora c’è bisogno di lavorare anche sul fronte calciomercato per andare ad acquistare profili da urlo puntellando così la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Paolo Maldini vorrebbe così rinforzare in modo particolare il reparto offensivo a disposizione di Pioli. Il profilo interessante, possibilmente in uscita dal Barcellona, è quello del talento brasiliano Raphinha, che ha disputato soltanto sette partite da titolare in Liga e tre in Champions League venendo sempre sostituito. Finora non ha dimostrato tutto il suo valore in base a quanto è costato per la compagine blaugrana, che si aspetta ancora tanto da lui. Il brasiliano ha una qualità infinita, ma si sta adattando ancora al mondo Barcellona senza fare ancora la differenza.

Calciomercato, il Milan tagliato fuori dalla corsa

Se le cose dovessero continuare in questo modo, il club blaugrana potrebbe così pensare a rientrare nell’investimento messo in atto nella scorsa estate. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan, molto interessato al giocatore, ma competere con le big della Premier League è sempre molto complicato.

Idee suggestive in casa rossonera per essere sempre protagonista anche in Europa con talenti tutti da scoprire. Il Milan vuole rinforzarsi in attacco vista l’assenza importante di un giocatore come Zlatan Ibrahimovic. Giroud non sta ancora dando il suo contributo importante dopo il ritorno dal Mondiale in Qatar. Pioli ha bisogno così di alternative di assoluto valore per puntare sempre più in alto: al momento i cambi non sembrano all’altezza della situazione.