Per l’Inter suona l’allarme, il Barcellona stravolge i piani di Marotta

Sull’obiettivo numero uno del prossimo mercato estivo dell’Inter, piomba il Barcellona: per Marotta l’affare si complica non poco

Impegnato nel gravoso compito di trovare una quadra per i rinnovi di Milan Skriniar e Stefan de Vrij – i due giocatori, com’è noto, vanno in scadenza nel prossimo giugno – Beppe Marotta prova a seminare qualcosa di buono anche per il prossimo mercato estivo, quando alcuni interessanti profili si liberano a zero dopo aver deciso di non rinnovare l’accordo coi loro club di appartenenza.

Da tempo le attenzioni del club nerazzurro sono incentrate su Marcus Thuram. L’attaccante del Borussia Mönchengladbach era stato già vicino a vestire la maglia della Beneamata nell’estate del 2021, quando poi alla corte di Inzaghi arrivò il pupillo Joaquìn Correa. Il giocatore francese, che ormai da mesi ha chiuso la porta al club teutonico per un’ipotetica estensione del contratto, è conteso dai club di mezza Europa per via del suo imminente status di ‘free agent’.

Xavi piomba su Thuram: concorrenza folta per l’Inter

Come abbiamo già riportato con delle indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercatonews.com, già l’inserimento del Chelsea – che vorrebbe il figlio d’arte subito, a gennaio – aveva messo in allarme l’Inter. L’ipotesi Barcellona però è quella più gettonata nelle ultime ore. Col club catalano che dalla sua potrebbe anche contare sul passato blaugrana, da ragazzino, del giocatore. Tra i 9 e gli 11 ann d’età infattii – tra il 2006 e il 2008, quando papà Lilian giocava al Camp Nou, Marcus si è allenato col club catalano, muovendo i primi passi in quella che poi sarebbe diventata una carriera da calciatore professionista.

Le intenzioni di Xavi sono quelle di piazzare un colpo in stile Depay: accordo tra qualche mese con l’entourage dell’attaccante in vista di un trasferimento dal 1 luglio. Nel resto d’Europa però, non stanno certo a guardare. Il Bayern Monaco vorrebbe, al solito, accaparrarsi qualsiasi talento in uscita dai club della Bundesliga. Poi c’è l’ambizioso Newcastle, dove Thuram sarebbe titolare inamovibile e stella della squadra. Per finre, le due società di Madrid, alle prese coi rispettivi problemi sul fronte offensivo, accoglierebbero a braccia aperte l’attaccante transalpino.