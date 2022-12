“Errore grave”: Pogba mette nei ‘guai’ la Juve

La riabilitazione di Pogba prosegue alla grande: il centrocampista della Juventus ha messo nel mirino la sfida col Napoli, ma quante polemiche

Una prima parte di stagione completamente da dimenticare per il centrocampista francese dei bianconeri, Paul Pogba, che si è dovuto operare per risolvere completamente il problema al ginocchio. In questo modo Massimiliano Allegri cercherà di contare su di lui a partire da gennaio 2023: il bianconero ha messo nel mirino la sfida contro il Napoli, in programma allo Stadio Maradona il 13 gennaio.

Il suo acquisto così come quello di Angel Di Maria non è stato fin qui decisivo. Ancora critiche nei confronti della società torinese con Massimo Mauro che è stato chiaro senza troppi giri di parole ai microfoni di Radio Bianconera: “Se prendi un giocatore del genere devi essere sicuro che sia affidabile, altrimenti è un errore grave che pesa sia a livello tecnico che economico”. Successivamente è entrato nel dettaglio svelando il suo punto di vista: “La storia recente di Di Maria e Pogba è quella di due giocatori che non hanno giocato con continuità, sono bravi ma non affidabili”. Uno sforzo economico davvero importante per la dirigenza bianconera, che dovrà essere ora molto attenta al bilancio per riuscire così a sistemare tutte le vicende extra-calcistiche in cui è stata coinvolta.

Juventus, Pogba vuole tornare protagonista

Massimiliano Allegri non vede l’ora di avere a disposizione il centrocampista francese, che ha dovuto dire addio anche al Mondiale in Qatar a causa del suo infortunio al ginocchio. Prima ha optato per una terapia conservatrice che non è stata capace di apportare miglioramenti a Pogba; poi è arrivata la decisione dell’operazione. Ora il suo ritorno in campo è previsto per gennaio 2023.

Una voglia di riscatto inimaginabile per arrivare così ai primissimi posti in Serie A con l’obiettivo di tornare a fare bene in Europa League dopo la cocente eliminazione ai gironi della Champions. Con un colpo e mezzo in più: insieme a Pogba, Di Maria cercherà di tornare protagonista dopo i suoi problemi fisici prima del Mondiale in Qatar. Il centrocampista francese vuole dimostrare che per il suo ritorno a Torino ne è valsa la pena.