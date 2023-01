Allegri cambia lavoro: “Lezione memorabile”

Dopo la sonora sconfitta rimediata allo stadio Maradona contro il Napoli, molti bianconeri finiscono sotto accusa.

Sconfitta sonora quella maturata dalla Juventus, che deve arrendersi di fronte ad un Napoli straripante.

Dopo otto vittorie consecutive senza subire gol, la vecchia signora perde malamente contro i partenopei, che si portano a casa una vittoria pesantissima per il campionato. A finire sul banco degli imputati non è solo la squadra ma anche il tecnico Massimiliano Allegri, ritenuto da molti il maggiore colpevole. Questa sconfitta non farà certamente bene al morale dei calciatori bianconeri, chiamati ad una reazione immediata per lasciarsi alle spalle questa sonora sconfitta.

Tony Damascelli: “lezione memorabile ad Allegri”

Come detto, il mister livornese è ritenuto uno dei maggiori responsabili della pesante sconfitta contro gli azzurri.

A tal proposito Tony Damascelli, giornalista de Il Giornale, ha detto la sua sulla partita di ieri sera al Maradona dichiarando che “Spalletti ha inflitto una lezione memorabile ad Allegri. Il quale, alla vigilia, aveva detto di avere forse sbagliato mestiere. Il suo passato è indiscutibile, il suo presente è disarmante, il suo futuro è indecifrabile. Meglio farebbe a consultare gli annunci economici”. Insomma, una sconfitta che può sicuramente cambiare le ambizioni della Juventus in questa stagione, visto che il primato in campionato dista 10 punti. Ora dovrà essere bravo Massimiliano Allegri a motivare la squadra, che dopo una sconfitta cosi pesante potrebbe risentirne psicologicamente.