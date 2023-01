Scambio con Simeone, torna in Serie A: Juve al tappeto

La Juventus rischia di vedere sfumare un grande colpo dalla Spagna: Simeone prepara lo scambio con un’altra italiana

Non è stata una serata memorabile per la Juventus, non in senso positivo, quella vissuta al ‘Diego Maradona’ e chiusa da una pesantissima cinquina incassata dalla squadra di Massimiliano Allegri.

Adesso, l’attenzione del club torinese è rivolta tutta al calciomercato, alle occasioni che tra gennaio e giugno potrebbero presentarsi per la dirigenza bianconera. Diversi i nomi seguiti dalla Juventus per potenziare una rosa che, in più occasioni, ha mostrato limiti importanti. Tra questi la mediana, che perderà Rabiot a zero a giugno (molto probabilmente) mentre McKennie potrebbe finire per essere ceduto in nome di un’importante liquidità in entrata. Ecco che il profilo seguito per lungo tempo, in Spagna, rischia di allontanarsi definitivamente. Si tratta di Rodrigo de Paul, ex Udinese ed in forza all’Atletico Madrid. L’argentino non rientra più tra le priorità di Diego Simeone che è pronto a metterlo sul mercato cedendolo alle giuste condizioni. La Juventus ha cercato de Paul.

Scambio ‘italiano’: la Juve perde de Paul

Un profilo che piace tanto alla ‘Vecchia Signora’ ma che, come detto, rischia di sfumare definitivamente. Il perchè può arrivare direttamente da Firenze, come riportato da ‘violanews.com’

Approfittando del forte interesse per Sofyan Amrabat da parte di Simeone, il club gigliato potrebbe approfittare di una proposta di scambio che rischia di arrivare. Con buona pace della Juventus che, con Amrabat a Madrid, rischia di vedere sfumare definitivamente la pista de Paul. L’argentino alla corte di Italiano, alla Fiorentina, rappresenterebbe un’offerta irrinuncabile per la ‘Viola’: il club piemontese alla finestra.