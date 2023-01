“Sono inguardabili”: niente sconti dopo Napoli-Juventus

La Juventus esce con le ossa rotte dal big match contro il Napoli: arriva un durissimo attacco a Massimiliano Allegri

Un big match senza storia, nonostante la rete di Di Maria abbia illuso solo per una manciata di minuti la ‘Vecchia Signora’.

La Juventus esce a pezzi dal ‘Diego Maradona’, vittima di un Napoli dimostratosi nettamente più forte e preparato. Una sconfitta che pesa, che brucia, visto che adesso il rischio del controsorpasso del Milan è dietro l’angolo, mentre gli azzurri sono ora lontani ben 10 punti. Nel frattempo, il tecnico di Livorno è finito al centro di un nuovo attacco. Ai microfoni di ‘Radio Radio’ è intervenuto Furio Focolari che ha parlato di Napoli-Juventus ed in particolare dell’operato di Massimiliano Allegri. La cinquina incassata dagli azzurri pesa come un macigno sulle spalle dell’allenatore livornese che è finito nuovamente al centro delle critiche per le scelte effettuate contro la squadra di Luciano Spalletti. “Allegri mi ha deluso come spesso accade”, ha dichiarato il giornalista che ha poi spiegato la sua visione di quanto accaduto ieri sera.

Attacco totale ad Allegri: “Napoli di un altro pianeta”

“Il Napoli di un altro pianeta rispetto alla Juve, come Spalletti rispetto ad Allegri. Se uno lascia fuori ragazzi bravi per far giocare McKennie, qualche colpa dopo ce l’avrà”.

L’analisi del noto giornalista si conclude così: “La Juve ha giocato in maniera discreta solo un quarto d’ora, una squadra inguardabile. Hanno più punti di quelli che meritano. In questo momento il Napoli è di un altro pianeta”. Adesso le attenzioni della ‘Vecchia Signora’ saranno tutte rivolte alla sfida di Coppa Italia, valida per gli ottavi di finale, contro il Monza. In attesa di sapere se, anche il calciomercato, potrà regalare novità rilevanti alla rosa a disposizione dell’allenatore toscano. Allegri attende, dunque, novità: intanto la critica nei suoi confronti torna feroce, più che mai.