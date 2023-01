ESCLUSIVO | Milan, un altro portiere: nome clamoroso a zero

Maignan preoccupa, Tatarusanu e Mirante non ritenuti affidabili e il nuovo arrivato Vazquez è una incognita

Da Milanello non viene escluso l’arrivo di un altro portiere dopo lo sconosciuto (a chi la marchetta?) colombiano Vazquez per cercare di tamponare l’emergenza tra i pali. Perché quando perdi a lungo uno come Maignan, e alle sue spalle hai Tatarusanu e Mirante (che non gioca da tre anni…) di emergenza si tratta.

Aspettando Sportiello, che a meno di sorprese firmerà a zero per la prossima stagione, il Milan potrebbe dunque muoversi ancora per un altro estremo difensore. A tal proposito, in queste settimane sul tavolo di Frederic Massara sono finiti diversi nomi.

Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercatoweb.it, al Direttore sportivo rossonero è stato proposto anche Loris Karius, svincolatosi dal Newcastle con il quale non ha collezionato nemmeno una partita. Il tedesco aveva provato a rientrare nel grande giro dopo un paio di esperienze negative (Besiktas e Union Berlino) successive al traumatico addio dopo la celebre e decisiva papera nella finale di Champions del 2018.

Karius spera nella Serie A

Trent’anni da compiere il 22 giugno prossimo, Karius potrebbe essere stato offerto pure ad altre società italiane del massimo campionato.

L’ex Liverpool, infatti, gradirebbe molto trasferirsi in Italia per poter passare più tempo assieme alla sua nuova fiamma Diletta Leotta, il volto più noto di Dazn.