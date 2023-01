Incubo senza fine e nuova data: destino segnato per Ibrahimovic

In casa Milan, tra le altre cose, continua a tenere banco la spinosa situazione riguardante Ibrahimovic: la data del rientro può slittare

Rialzare immediatamente la testa. È questo il compito del Milan targato mister Stefano Pioli, che quest’oggi è chiamato a conquistare i tre punti sul campo del Lecce. I rossoneri devono riscattarsi dopo il pareggio beffa contro la Roma e la bruciante eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino di Juric.

Il ‘Diavolo’, dunque, ha già dovuto rinunciare alla possibilità di inserire in bacheca uno dei trofei a disposizione in questa stagione. E, inevitabilmente, si registra delusione tra i tifosi, che vorrebbero assistere a tutt’altre prestazioni da parte della propria squadra. C’è la sensazione che il diciannovesimo Scudetto abbia abbassato un po’ il livello di attenzione di Tonali e compagni. Ora, però, ci avviciniamo sempre di più ad una fase cruciale (a febbraio ricomincia la Champions), di conseguenza sarà necessario evitare il più possibile ulteriori passi falsi. Mentre la dirigenza capitanata da Maldini e Massara, dal canto suo, spera di risolvere in fretta alcune situazioni alquanto spinose.

Viene subito in mente il tema scottante relativo al rinnovo di Rafael Leao, il quale presenta un contratto in scadenza giugno 2024. Chiusa la pratica Bennacer, i lombardi adesso desiderano accelerare per cercare di prolungare il rapporto con l’attaccante portoghese. Attenzione, poi, al fronte Zlatan Ibrahimovic, ancora alle prese coi suoi problemi al ginocchio. Stando a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il campione svedese sente dolore ogni volta che prova a forzare per testare la propria condizione fisica.

Milan, può slittare ancora il rientro di Ibrahimovic: l’incubo ritiro torna a farsi sentire

Motivo per cui la data del rientro dell’ex Paris Saint Germain e Manchester United, fissata per metà febbraio, potrebbe essere ulteriormente rinviata. Un vero e proprio incubo senza fine per la punta classe ’81 (41 anni compiuti lo scorso 3 ottobre).

Ibrahimovic non intende appendere gli scarpini al chiodo per il momento, ma è chiaro che, se non dovesse riscontrare un significativo miglioramento, a quel punto potrebbe davvero optare in maniera definitiva per la scelta più drastica.