Kessie in Italia, scambio folle: c’è la smentita

Il futuro di Franck Kessie sotto la lente d’ingrandimento: ritorno in Italia, ecco cosa sta succedendo intorno all’ivoriano

Mancano poco più di due settimane alla chiusura della sessione invernale di calciomercato e, per i club italiani, restano da definire i possibili colpi per vivere al meglio la seconda parte della stagione.

Uno dei nomi che è stato accostato ancora una volta alla Serie A è quello di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano ha lasciato il Milan, a zero, durante la scorsa estate. Ed il suo impatto in quel di Barcellona è stato tutt’altro che esaltante, al punto che la società blaugrana non avrebbe escluso una partenza già nel mese di gennaio. Diversi i club accostati al 26enne, uno su tutti l’Inter. La società nerazzurra, è chiaro da tempo, è a caccia di colpi di un certo peso per rimpolpare la mediana, reparto che spesso e volentieri ha registrato prestazioni altalenanti. Ecco perchè Kessie all’Inter è una pista che ha visto non poche conferme nelle ultime settimane: indiscrezioni e rumors che, tuttavia, hanno coinvolto direttamente anche uno dei big di Simone Inzaghi.

Scambio per Kessie: la smentita dell’Inter

Le possibilità che Kessie vesta la maglia dell’Inter a gennaio, attraverso un clamoroso scambio, sembrano ridursi al lumicino.

Sì, perchè l’idea che è ventilata riguardo ad una partenza di Brozovic verso il club di Laporta non sembra essere presa in considerazione dai nerazzurri. A riportarlo è ‘Il Giornale’ che sottolinea come, da quanto filtrerebbe da ambienti vicini al club meneghino, l’Inter avrebbe seccamente smentito l’ipotesi scambio tra Kessie e Brozovic. Uno scenario destinato quindi a raffreddarsi: l’ivoriano non arriverà, almeno non a certe condizioni.