Ronaldo insiste, arriva l’ex compagno: il big saluta Allegri

Il fenomeno portoghese si traveste da General Manager e prova a fare campagna acquisti per il suo nuovo club: in arrivo il bianconero

Cresce l’attesa per l’esordio in campo di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Il portoghese, com’è noto, non farà però il suo debutto con la maglia dell’Al-Nassr, bensì con una selezione mista composta da alcuni giocatori del suo nuovo club e quelli dell’Al Hilal, i rivali cittadini che tra l’altro stanno facendo una corte spietata a Lionel Messi. Proprio la Pulga argentina, ironia della sorte, scenderà in campo con la maglia del PSG contro CR7 nel match amichevole di cui sopra, programmato per giovedì 19 gennaio.

Nel frattempo, il lusitano sta facendo campagna acquisti per la sua nuova squadra. In attesa di far sognare i tifosi dell’Al-Nassr a suon di gol, il cinque volte Pallone d’Oro starebbe usando tutta la sua influenza per convincere un ex compagno alla Juve a raggiungerlo in Arabia Saudita. Al resto, ovviamente all’aspetto economico, ci penserebbero i sonanti dollari del potente club saudita.

Ronaldo chiama Cuadrado: pista possibile

Sulla scia di indiscrezioni già raccolte da Calciomercato.it, la pista che potrebbe portare Juan Cuadrado all’Al-Nassr si fa sempre più calda. Il colombiano, alla Juve dal 2015, è ormai sicuro di non rinnovare col cub bianconero. Già lo scorsa estate, quando la società piemontese esercitò il diritto di proungamento per un ulteriore anno dell’accordo in scadenza a giugno 2022, si parlava di un possibile addio. Ora, dopo alcune prestazion insufficienti condite da uno stop per infortunio, l’addio a fine anno appare certo.

Il calciatore portoghese starebbe dando fondo a tutto il suo carisma per riuscire ad ottenere il sì del suo ex compagno. Problemi economici non dovrebbero assolutamente essercene: resta da verificare la volontà di Cuadrado, che forse potrebbe voler proseguire la sua esperienza in Europa forte del suo status di calciatore a parametro zero. E quindi presumibilmente ambìto da parecchie società di fascia medio-alta.