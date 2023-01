Non rinnova e raggiunge Ronaldo: la Juventus saluta il big

Uno dei veterani del club bianconero è vicino all’addio a fine stagione: per lui si prospetta un possibile futuro all’Al-Nassr

Il mercato di gennaio della Juve non vivrà di grandi sussulti e di colpi iperbolici. L’ultim bilancio consolidato al 30 giugno scorso – ufficializzato nella stessa Assemblea dei soci che ha visto le clamorosi dimissioni di Andrea Agnelli e dell’intero CdA – non consente voli pindarici. A meno che non si ceda preventivamente un pezzo grosso in modo da fare cassa e reinvestire parzialmente qualcosa per uno o più nuovi arrivi.

Sebbene potenzialmente esista questa possibilità, un tale disegno non appare all’ordine del giorno. La dirigenza bianconera è piuttosto impegnata sul fronte dei difficili rinnovi di alcuni big. Adrien Rabiot in primis. Il francese però non è il solo col contratto in scadenza. Ci sono almeno altri due profili, alla Juve dal 2015, che hanno l’accordo prossimo alla deadline. Per uno di questi il futuro appare già segnato.

Cuadrado pronto all’addio: Al-Nassr nel futuro?

Fermo ai box per un infortunio, ma ormai prossimo al rientro in campo – che dovrebbe avvenire entro i prossimi 10 giorni – Juan Cuadrado è stato ed è una colonna dello spogliatoio bianconero. Il contratto del colombiano, già rinnovato automaticamente per un’uteriore stagione nello scorso luglio, scade ora definitivamente il prossimo 30 giugno. Le trattative per il rinnovo languono: l’addio del sudamericano appare inevitabile.

Già accreditato di un possibile passaggio al Milan nello scorso calciomercato estivo – nell’àmbito di operazioni più complesse – l’ex Viola e Udinese è rimasto, ma il suo apporto non è stato decisivo come nelle altre annate. Complici ovviamente alcuni infortuni che ne hanno condizionato il rendimento. Ora che si avvicina il possbile status di giocatore in grado di prendere accordi con altri club per un trasferimento ‘a zero’ dal 1 luglio, Cuadrado ascolta con attenzione il corteggiamento dell’Al-Nassr, che dopo il colpo Ronaldo vorrebbe regalare a Rudi Garcia un altro big di grande esperienza. L’affare è possibile: a questo punto dipende solo dalla volontà del calciatore.