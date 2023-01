TV PLAY | Juventus, rebus centrocampo: “20 milioni per Rabiot”

Tra il rinnovo di Rabiot e il sogno Milinkovic-Saivc: ne ha parlato a Calciomercato.it in onda su TvPlay il giornalista di Telenova Fabio Santini

Il giornalista di Telenova, Fabio Santini, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su TvPlay, ha fatto il punto sulla situazione del calciomercato della Juventus.

In casa Juventus una delle questioni più calde è quella legata al futuro di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è tra i punti fermi della squadra di Massimiliano Allegri, ma la situazione relativa al suo rinnovo di contratto è in standby come spiegato da Fabio Santini.

“Fino ad ora, è stato uno dei migliori e piace molto ad Allegri” ha spiegato Santini, specificando però che il centrocampista francese, per rinnovare il contratto che lo lega alla Juventus “vuole dieci milioni di euro e la madre altri dieci di commissioni”.

Calciomercato Juventus, rinnovo Rabiot e non solo

Ovviamente, il futuro del centrocampo della Juventus è legato anche alle condizioni di Paul Pogba che “Allegri sta ancora aspettando di testare, dovrebbe essere vicino a un graduale rientro”.

Sfumato, almeno per il momento, il sogno che porta a Sergej Milinkovic-Savic: “Lo hanno cercato in tutti i modi, ma l’Arsenal avrebbe offerto 69 milioni di euro per il serbo”. Infine, si attende un giocatore sulle fasce: “Deve essere un giocatore che costi cifre abbordabili”.