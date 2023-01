Conte lo vuole a tutti i costi: ecco la carta per strapparlo all’Inter

Il calciomercato di riparazione è ufficialmente iniziato, con le società che iniziano a muoversi per mettere a segno i primi colpi.

Il calciomercato invernale entra sempre più nel vivo, con le società pronte a rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione.

Tra i club che hanno intenzione di rinforzare ulteriormente la propria rosa troviamo il Tottenham, con la dirigenza che vuole regalare pedine importanti al tecnico Antonio Conte. Gli Spurs occupano la quinta posizione in Premier League e, qualche colpo importante, permetterebbe al mister italiano di giocarsi un posto nella prossima Champions League fino all’ultimo. Proprio per questo, Conte sembra avere le idee ben chiare su chi provare a portare a Londra, tanto da chiederlo ufficialmente al direttore sportivo Fabio Paratici.

Conte non molla: vuole portare Bastoni a Londra

Come detto, il Tottenham vuole rinforzare la propria rosa, con Antonio Conte che sembra avere le idee ben chiare sul calciatore da portare in Inghilterra.

Stando a quanto riporta il quotidiano Times, il tecnico avrebbe chiesto ufficialmente Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter classe 1999. Il ragazzo vedrà scadere il contratto con i nerazzurri nel 2024, e al momento il discorso legato al rinnovo non decolla. Proprio per questo motivo, gli Spurs sembrano decisi a fare sul serio, tanto che potrebbero proporre a breve la prima offerta all’Inter che comprende una parte cash più il cartellino di Emerson Royal. Difficilmente il club milanese accetterà una proposta di questo tipo, ma c’è da dire che ad un anno e mezzo dalla scadenza le cose potrebbero cambiare in caso di offerte senza contropartite tecniche. Paratici, se vorrà regalare il calciatore tanto desiderato dal tecnico, dovrà presentarsi nella sede nerazzurra con offerte più convincenti. Già nello scorso mercato estivo, il club inglese si era fatto insistentemente avanti, con l’Inter che decise di tenerlo. Ora, a poco più di un anno dalla scadenza, le cose potrebbero cambiare, con Antonio Conte che spinge sempre di più per averlo a disposizione. I prossimi giorni, ci diranno se il futuro di Bastoni sarà ancora a tinte nerazzurre.