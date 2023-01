Pioli ha trovato l’ala destra: ecco il colpo della prossima estate

Il Milan di Stefano Pioli avrebbe messo nel mirino il profilo di Rayan Cherki, ala destra del Lione: le utlimissime notizie di calciomercato in Serie A

Una beffa totale quella di domenica sera per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, che sembravano essere tornati vicini al Napoli di Luciano Spalletti nonostante la vittoria esterna degli azzurri contro la Sampdoria di Dejan Stankovic, sono stati invece bloccati soltanto dal pareggio a San Siro contro la Roma di Josè Mourinho.

Eppure sembrava una vittoria in cassaforte per il Diavolo che, con i gol di Kalulu e Pobega, stava già pregustando la vittoria, ma in pochissimi minuti ha subito la beffa della compagine capitolina bravissima a sfruttare i calci da fermo prima con Ibanez poi con Abraham sulla ribattuta sul colpo di testa di Matic parato da Tatarusanu. Non solo, in questo mese di gennaio tiene banco anche il calciomercato per il Milan di Stefano Pioli e Paolo Maldini alla ricerca perenne di un’ala destra che possa essere decisiva sia in fase offensiva che difensiva. In vista della prossima estate, i rossoneri sembrerebbero aver trovato il nome giusto: stiamo parlando di Rayan Cherki, giovanissimo esterno di proprietà del Lione.

Calciomercato Milan, obiettivo Cherki: tutti i dettagli

Il Milan di Stefano Pioli avrebbe messo quindi nel mirino il profilo di Rayan Cherki, esterno destro del Lione e giovanissimo talento in rampa di lancio. Classe 2003, l’ala del club francese farebbe davvero al caso del Diavolo di Paolo Maldini che andrebbe ad approfittare della situazione contrattuale decisamente complicata di Cherki.

Il francese, di origini algerine, è infatti in scadenza di contratto nel 2024 e, nella prossima estate, sarà ad un anno dalla possibilità di liberarsi a zero. Il Milan potrebbe mettere sul piatto circa 15 milioni per convincere il Lione, mentre la società transalpina non sembra intenzionata a scendere sotto i 25 per lasciar andare Cherki.