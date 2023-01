Per Di Maria il destino è segnato: addio Juve, ecco la destinazione

Continua sempre a tenere banco il tema scottante legato al futuro di Angel Di Maria, che potrebbe lasciare la Juventus la prossima estate

C’è parecchia incertezza circa il futuro della Juventus. D’altronde, l’ormai più che nota inchiesta Prisma pesa particolarmente e potrebbe riservare anche sanzioni pesanti nei confronti del club bianconero. Tutto, però, dovrà essere stabilito tramite processo, perciò bisognerà aspettare premubilmente alcuni mesi almeno prima di giungere ad un verdetto.

Ma si registrano non pochi dubbi anche per quanto concerne l’organizzazione interna. E la squadra rientra perfettamente nel discorso in questione, dato che diversi giocatori potrebbero abbandonare la nave torinese nel corso della prossima estate. Vedi Alex Sandro, McKennie (lo statunitense già a gennaio in caso di proposta economica soddisfacente), Kean e Vlahovic. Presente all’interno della lista pure Angel Di Maria ovviamente, col Fideo che ha un contratto in scadenza giugno 2023.

Ad oggi non è totalmente da escludere l’ipotesi relativa ad una permanenza a Torino per un’altra stagione, anche se chiaramente la ‘Vecchia Signora’ necessita di determinate garanzie dal punto di vista della condizione fisica. Finora, infatti, l’argentino – fresco campione del Mondo con la Seleccion targata Scaloni – non è mai riuscito a trovare ampio minutaggio e continuità, a causa dei reiterati infortuni muscolari. Anche contro l’Udinese il classe ’88 è dovuto uscire precauzionalmente per via di un indurimento al polpaccio, che senza il cambio si sarebbe potuto trasformare in un problema un po’ più serio. È chiaro come, in una situazione del genere, aumentino fortemente le probabilità di una separazione. In tal senso, non mancano gli interessamenti verso l’ex attaccante di Paris Saint Germain e Manchester United.

Calciomercato Juventus, Botafogo e Internacional su Di Maria: ipotesi Arabia Saudita

E il ritorno in patria al Rosario Central non è così scontato, seppur sia il sogno di Di Maria. Come detto, però, si registrano varie opzioni. Ad esempio, sia il Botafogo che l’Internacional di Porto Alegre seguono attentamente Di Maria.

Lo riferisce ‘Tyc Sports’, secondo cui sul Fideo ci sarebbero anche diversi club dell’Arabia Saudita, pronti ad avanzare offerte faraoniche in stile Cristiano Ronaldo. Il calciatore, essendo quasi a fine carriera, potrebbe convincersi ad intraprendere un’avventura esotica, prima di appendere gli scarpini al chiodo in quel di Rosario.