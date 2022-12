Assalto al pallino di Mourinho, Marotta sacrifica il big per il colpo

Si fa forte la concorrenza dell’Inter per l’obiettivo numero uno dello Special One: la grande cessione finanzia lo ‘scippo’

Già alle prese coi difficili rinnovi di Milan Skriniar e di Stefan de Vrij – che vanno in scadenza nel prossimo giugno – e con i discorsi, da avviare necessariamente ora – per il prolungamento dell’accordo con Alessandro Bastoni, l’Inter non perde certo di vista il fronte del calciomercato in entrata.

Appurato l’interesse per Marcus Thuram – il cui prossimo status di giocatore a parametro zero ha scatenato la concorrenza europea – si guarda anche al centrocampo come reparto da infoltire di nuova linfa. Possibilmente giovane ed italiana. L’obiettivo numero uno è allora tornato ad essere un profilo già corteggiato lungamente mesi addietro, e poi mollato per le elevate pretese economiche del club proprietario del cartellino. Nel frattempo, la Roma di José Mourinho insiste forte sul giocatore, che si trasferirebbe di corsa nella Capitale.

Lotta serrata per Frattesi, Marotta si gioca la carta della partenza eccellente

Le difficoltà incontrate da Tiago Pinto nel trovare l’accordo col Sassuolo per Davide Frattesi – il centrocampista conteso da Roma ed Inter – lascia spazio per l’inserimento del club meneghino. La necessità di far quadrare i conti con almeno una partenza eccellente potrebbe sposarsi bene con l’assalto nerazzurro al calciatore neroverde. Del resto già si parlava e si parla della possibile cessione di Bastoni. O di Lautaro. O forse addirittura di Nicolò Barella.

Il centrocampista sardo è uno di quelli la cui partenza potrebbe fruttare il tesoretto più cospicuo. Certo, il sacrifico tecnico non sarebbe di poco conto, ma l’Inter potrebbe in un colpo solo far quadrare i conti e regalare ad Inzaghi un giocatore di sicuro avvenire come il prodotto proprio delle Giovanili della Roma. Uscito dall’orbita della Juve, che lo aveva conteso all’Inter circa 1 anno e mezzo fa, Frattesi potrebbe ora finire o alla Roma o alla stesso club nerazzurro. La battaglia di mercato si fa incandescente.