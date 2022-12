Skriniar addio, casting aperto per l’erede: cinque nomi in ballo

Si fa sempre più complicato il rinnovo di Skriniar, che va in scadenza a giugno: Marotta ha già una lista di 5 nomi per la sostituzione

Passano i giorni e le settimane, e la situazione contrattuale di Milan Skriniar vive ancora una fase di stallo. Lo slovacco, corteggiato nella scorsa estate dal PSG, non ha ancora rinnovato l’accordo col club nerazzurro. Si fa sempre più probabile una sua dipartita a parametro zero alla fine di questa stagione.

Non si può certo dire che questa eventualità non sia mai stata presa in considerazione dalla dirigenza meneghina, che dopo aver resistito agli assalti estivi, è sempre stata consapevole che il problema si sarebbe potuto ripresentare nei mesi immediatamente antecedenti a gennaio 2023, deadline per l’eventuale libertà di Skriniar di accordarsi con un altro club in vista del prossimo anno.

Pokerissimo di nomi per Beppe Marotta

Negli uffici di Viale della Liberazione e sui campi della Pinetina già si fanno i nomi dei possibile sostituti del difensore polacco. Si starebbero valutando i profili di Chris Smalling, anche lui a parametro zero, Giorgio Scalvini – l’Atalanta chiede 30 milioni – e il ‘solito’ Kalidou Koulibaly. Questi però, riferisce ‘Repubblica‘, non sono gli unici nomi sul taccuino.

Ci sono anche Castello Lukeba – Lione, classe 2002, valutazione 15 milioni – e Rodrigo Becao dell’Udinese, che piace molto a Simone Inzaghi. Il centrale brasiliano può lasciare Udine per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.