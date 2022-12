Sprint Paratici, chiude ora il doppio colpo: Juve e Inter ko

L’ex Ds bianconero torna protagonista sul calciomercato per far contento Conte. Terzino e centrocampista, il Tottenham mette la freccia

Paratici è tornato sulle prime pagine per l’inchiesta sulle plusvalenze che ha travolto soprattutto la Juventus. Può restarci anche grazie al calciomercato, che può rivederlo protagonista a breve. Ovvero nella sessione di gennaio che il Tottenham sfrutterà pure in ottica futuro.

A proposito di futuro, Paratici può gettarsi a capofitto su quello che, in prospettiva, è uno dei migliori terzini destri in circolazione. Parliamo di Ivan Fresneda, diciottenne del Real Valladolid del ‘Fenomeno’ Ronaldo.

Fisicità e tecnica, il giovane spagnolo fa gola a tanti club compresa la stessa Juventus. Come per Udogie, Paratici può giocare d’anticipo chiudendo subito l’operazione ma lasciando il ragazzo in Spagna fino al termine della stagione. Il Valladolid potrebbe dare il via libera di fronte a una proposta da 25 milioni.

Dalla Juve all’Inter: Paratici rovina i piani regalando Kessie a Conte

Se Fresneda sarebbe un investimento per gli anni a venire, Kessie invece per l’immediato. Conte vorrebbe subito l’ivoriano ai margini del Barcellona e che stuzzica l’Inter, seppur solo a partire della prossima estate e con la formula del prestito in stile Lukaku.

I nerazzurri adesso non posso muoversi per l’ex Milan, Paratici invece sì. In Spagna si parla di una proposta da 15 milioni già arrivata in sede blaugrana. Con l’aggiunta di qualche bonus Laporta potrebbe dire sì, passando la palla a Kessie.