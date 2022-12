Il Milan non lo aspetta più: addio e sostituto in Serie A

Il Milan ha perso la pazienza ed è pronto a rimpiazzare uno dei big di Pioli: l’erede gioca già in Serie A

Cinque giorni e la lunga sosta invernale sarà ormai alle spalle. Il Milan lo sa bene e sta preparando l’insidiosa trasferta di Salerno con cui spera di iniziare bene l’anno nuovo.

Il 2022 ha portato soddisfazioni importanti ai rossoneri, il 19esimo scudetto sopra ogni cosa. Ma, adesso, la classifica preoccupa e gli 8 punti di distacco dal Napoli capolista sembrano davvero troppi da rimontare. Se ci si mettono poi i diversi infortunati e chi il campo non lo ha quasi mai visto, allora per Stefano Pioli la missione rimonta diventa quasi impossibile. Ecco perchè la dirigenza di via Aldo Rossi ha intenzione di cambiare, tra gennaio e giugno, per sperare in un’accelerata in prestazioni e vittorie che possa rilanciare le ambizioni della squadra rossonera. Si ripartirà, tra gennaio e giugno, con diverse cessioni dietro l’angolo in ottica calciomercato: una su tutte quella di Ante Rebic. La pazienza nei confronti del talento croato è finita, Rebic ha passato più tempo in infermeria che in campo e quando chiamato in causa ha sempre deluso le grandi aspettative riposte in lui da Stefano Pioli. Ecco perchè per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, Maldini non si opporrà affatto alla cessione dell’esterno, sotto contratto fino al 2025 con 14 presenze all’attivo, 3 reti e due assist in 658′ giocati.

Addio Rebic: il Milan ‘chiama’ l’Atalanta

E la dirigenza di via Aldo Rossi ha in mente un nome su tutti da regalare a Pioli, all’occasione giusta. Si tratta di Ademola Lookman.

Il 25enne nigeriano, nato a Londra, è un delle sorprese dell’Atalanta di Gasperini. È più giovane di Rebic di ben 4 anni e conosce alla perfezione il calcio italiano. Arrivato dal Lipsia la scorsa estate per 9 milioni di euro, viene valutato più del doppio dalla ‘Dea’: i 7 gol e 2 assist in 15 presenze con i nerazzurri parlano chiaro sulla bontà della possibile operazione tra l’Atalanta ed il ‘Diavolo’.