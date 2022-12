Bomber francese offerto al Milan: la risposta di Maldini

Il nome di Wissam Ben Yedder, centravanti del Monaco, potrebbe essere offerto al Milan nelle prossime finestre di calciomercato: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli, con la vittoria in casa contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, si è riportato, nell’ultima giornata di campionato prima della sosta per il Mondiale, a otto punti di svantaggio dal Napoli capolista di Luciano Spalletti.

I rossoneri, che hanno avuto una partenza un po’ a singhiozzo, hanno finora vissuto qualche problema di natura offensiva dato dal rendimento, un po’ sotto la media di alcuni elementi della rosa a disposizione dell’ex allenatore di Lazio e Bologna. Basti pensare all’assenza dai campi di Zlatan Ibrahimovic o dalle prestazioni non sempre eccelse di Ante Rebic senza dimenticare la partenza, non proprio da top, di Charles De Ketelaere, super acquisto del Milan nell’ultima estate di calciomercato. Il giocatore belga sta avendo finora qualche problema e le altre assenze fanno di Giroud l’unica certezza al centro dell’attacco per il Diavolo campione d’Italia in carica. E’ per questo che, già a gennaio, alcuni intermediari potrebbero proporre diversi profili alla società di Via Aldo Rossi: uno di questi risponde al nome di Wissam Ben Yedder, centravanti e capitano del Monaco.

Calciomercato Milan, offerto Ben Yedder: il verdetto di Maldini

Wissam Ben Yedder, classe 1990, è di sicuro uno dei giocatori più continui delle ultime stagioni nel campionato francese. Nativo di Sarcelles, proprio in Francia, Il centravanti transalpino è anche capitano del suo Monaco e, in questa stagione, ha finora collezionato sette reti in 14 gettoni fornendo anche due assist ai suoi compagni di squadra.

Ben Yedder è in scadenza di contratto nel 2024 ed ha una valutazione non troppo alta, di circa 10-15 milioni di euro, ma la sua età sembra essere un limite per la dirigenza del Milan nelle persone di Paolo Maldini e Ricky Massara che preferirebbe profili più giovani e con maggiori prospettive di crescita.