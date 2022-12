Scambio prima della scadenza: asse tedesco per la Juve

Il centrocampo della Juventus presenta diverse incognite in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Da Rabiot a Paredes fino a McKennie. Proprio l’americano potrebbe piacere in Bundesliga

Aleggia più di qualche punto interrogativo sul futuro del centrocampo della Juventus, che ha talento diffuso ma anche tanta incertezza derivante dai big che potrebbero andarsene. Fanno riflettere in particolare le posizioni di McKennie e Rabiot.

Sul centrocampista francese pesa inevitabilmente il contratto in scadenza il prossimo giugno e quella possibile voglia di andare ad intraprendere una nuova avventura altrove con l’ipotesi Premier League. Gode della forte stima di Allegri ma l’alto stipendio e le sue prestazioni positive rischiano di andare di pari passo, spingendolo ad andare altrove in estate. Già per gennaio invece non è garantita la permanenza di McKennie che potrebbe finire in vetrina per i mercati inglesi e tedeschi, con la Bundesliga che già ne conosce molto bene qualità e caratteristiche. Lo statunitense ha estimatori in Germania e non è da escludere che possa diventare un pretesto per provare a mettere su uno scambio tra centrocampisti.

Calciomercato Juventus, asse in Germania: Dahoud scambio prima della scadenza

Tra le società più ambiziose in Germania, al netto del colosso Bayern Monaco, s’è sempre il Borussia Dortmund, che sta faticando con l’attuale sesto posto in classifica e una distanza di già nove lunghezze dai bavaresi primi.

Non è quindi da escludere che il BVB già a gennaio possa muovere qualche pedina per provare a rientrare in corsa. A centrocampo il leader è il fenomeno Bellingham, mentre il tecnico Terzic non ha quasi mai potuto contare su Mahmood Dahoud, mediano tedesco capace di abbinare entrambe le fasi. Il classe 1996 è però mancato per quasi tutta la prima fase di stagione, mettendo insieme appena 3 presenze in Bundesliga prima di un infortunio alla spalla dal quale si prepara ad uscire col rientro in campo.

Dahoud ha però anche il contratto in scadenza a giugno 2023 e, allo stato attuale senza rinnovo, rischia di essere usato come merce di scambio a gennaio. Il Dortmund potrebbe infatti anche provare a bussare a casa Juve per provare ad arrivare a McKennie, proponendo un conguaglio economico e il cartellino dell’ex Gladbach, già in passato accostato alla Serie A.