Clamoroso Mourinho: annuncio in diretta sull’addio alla Roma

Situazione turbolenta in casa Roma in merito alla situazione di José Mourinho: arriva l’annuncio in diretta

Proseguono le polemiche attorno alla Roma e a José Mourinho. In merito alla situazione dello Special One si è espresso il giornalista Ivan Zazzaroni che ha parlato ai microfoni di ‘Centro Suono Sport’, durante la trasmissione ‘Te la do io Tokyo’. Di seguito le sue parole.

“Quando arriva Mourinho le premesse sono quelle di crescere ogni anno. Shomurodov lo conosceva perché l’aveva affrontato in Champions però non era un giocatore di suo gradimento. Vina lo conosceva ma non l’ha preso lui. Le premesse non sono tanto quelle di crescere gradualmente, quando prendi Mourinho il secondo anno devi crescere e al terzo devi avere una squadra che può puntare, non necessariamente allo scudetto, ma a obiettivi importanti. Nel mercato Mourinho ha fatto di tutto per prendere Dybala, Belotti e Wijnaldum. E ha avuto la sfortuna degli infortuni di Wijnaldum e Dybala, oltre alla condizione precaria di Belotti. Di conseguenza ha una squadra più debole rispetto allo scorso anno“.

Roma, Zazzaroni: “La Roma è meno forte dell’anno scorso”

Ivan Zazzaroni ha proseguito il suo pensiero su Mourinho e sulla Roma: “Non direi che ci sia maretta, perché Mourinho non alimenta in maniera diretta. Lui fa comunicazione con qualche battuta e manda dei messaggi. Lui è estremamente rispettoso. In parte mi sorprende che al momento non ha sbattuto i pugni sul tavolo. Adesso in Giappone ha Tahirovic, Bove mentre l’anno scorso aveva Mkhitaryan e Veretout. Considerati gl incidenti che ha avuto è una squadra meno forte. Matic l’ha voluto ma è l’alternativa a Cristante. Non avrebbe voluto farli giocare insieme”.

Poi sul tema mercato invernale ha proseguito: “Non saprei dire. Da quello che mi risulta non c’è un grande movimento della Roma, ci sono anche i paletti del Fair Play Finanziario. Non può esserci grande disponibilità. Mourinho è da giugno 2021 che chiede un difensore centrale e ancora non è arrivato. Secondo me se non rinnovano fino al 2025 con un po’ di garanzie tecniche, lui fatica ad arrivare al terzo anno. Non credo che lui voglia continare a fare sacrifici e anche a mangiare questa me**a. Spero che resti fino al 2064 perché Mourinho è un valore aggiunto, che la Roma non ha mai avuto”.