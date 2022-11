Mondiali 2022, Kudus firma il 3-2 del Ghana sulla Corea del Sud e tiene tutto aperto

Un Mondiale che continua a regalare emozioni pazzesche: il Ghana vince una partita pazza grazie alla doppietta di Kudus. La Corea rimonta due gol ma poi crolla

Nella partita delle 14:00 del Mondiale in Qatar succede di tutto tra Corea del Sud e Ghana. La nazionale africana rimane in vita vincendo 3-2 grazie alla doppietta di Kudus che lascia tutto aperto nel gruppo H.

Una partita dalle mille emozioni che ha regalato continui ribaltamenti di fronte. Il Ghana va in vantaggio dopo 24 minuti grazie alla rete di Salisu che mette in discesa la partita per la nazionale africana. Il Ghana, infatti, prende coraggio e con le ripartenza affossa la Corea del Sud al 34′. Su un bellissimo cross dalla sinistra arriva la spizzata di testa di Mohammed Kudus: il talento classe 2000 dell’Ajax raddoppia e manda momentaneamente ko la Corea. A fine primo tempo sembra fatta per il Ghana, ma nella ripresa succede di tutto.

Corea del Sud-Ghana 2-3: tabellino marcatori

La Corea entra in campo con un’altra gamba e con un altro spirito e mette sotto il Ghana. Son prova a prendere per mano la sua nazionale ma a rimettere tutto in gioco ci pensa il talento classe ’98 Cho Gue-sung con un colpo di testa che riaccende le speranze coreane. Appena due minuti dopo lo stesso Gue-sung vola in cielo e arpiona di testa un altro pallone che si insacca nuovamente in rete. Doppietta personale e partita di nuovo in parità in un lampo.

L’inerzia sembra essere dalla parte della Corea, ma il Ghana trova la forza di tornare in avanti e alla doppietta di Gue-sung risponde Kudus che segna il suo secondo gol al minuto 68′. La rete del 3-2 sarà quella che decreterà la vittoria del Ghana, nonostante gli attacchi finali della Corea. La nazionale africana rimane in vita con 3 punti e tiene vive le speranze di qualificazione, la Corea adesso è più fuori che dentro. Tabellino marcatori

COREA DEL SUD-GHANA 2-3 (24′ Salisu, 34′, 68′ Kudus, 58′, 61′ Gue-sung)