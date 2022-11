La Juventus ci ripensa: ora servono quaranta milioni

Con il mondiale che si è preso la scena, le società possono iniziare a programmare il mercato del presente e del futuro.

Con lo stop dei campionati per via del mondiale in Qatar, le società possono iniziare a programmare non solo il mercato invernale, ma anche quello estivo in vista della prossima stagione.

Una delle squadre più attive, sopratutto per quanto riguarda la prossima stagione, è la Juventus, che ha intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, sopratutto per quanto riguarda il reparto arretrato. I bianconeri, infatti, perderanno quasi sicuramente Alex Sandro che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo giugno e, per questo motivo, la società è alla ricerca di un sostituto di valore.

La Juventus pensa ancora a Raum: il Lipsia fa il prezzo

Il calciatore che la vecchia signora vuole provare a portare a Torino è David Raum, terzino tedesco classe 1998 di proprietà del Lipsia. Il ragazzo è un vecchio pallino della società bianconera che, però, l’anno scorso preferì non investire circa 20 milioni per acquistarlo dall’Hoffenheim. Il Lipsia, visto il buon mondiale disputato finora con la Germania, ne chiede circa il doppio per lasciarlo partire. Una cifra importante per la Juventus, che però si ritroverebbe in rosa un calciatore di grande valore e sopratutto molto giovane. La sosta per i mondiali potrebbe essere la giusta occasione per iniziare i colloqui con il club tedesco, gettando le basi per poi provare a portare a termine la trattativa nel prossimo mercato estivo. La Juventus è pronta a programmare il futuro, con Raum che sembra essere l’obiettivo numero uno per raccogliere l’eredità di Alex Sandro.