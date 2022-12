Il club lo caccia, Inzaghi trema: grande ritorno a Milano

Simone Inzaghi rischia grosso, il grande ritorno all’Inter adesso è possibile: svolta improvvisa, si decide tutto

Mancano esattamente sette giorni al big match che vedrà protagoniste Inter e Napoli. Una gara probabilmente già decisiva per le ambizioni scudetto dei nerazzurri, già a 11 punti di distanza dalla squadra dell’ex Spalletti.

Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e per i nerazzurri molto potrebbe cambiare al termine dell’attuale stagione. Sì, perchè i risultati di squadra incideranno non poco sul destino di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino non è stato mai realmente in discussione ma il ritardo dalla vetta rischia di farsi pesante: anche la concorrenza per un posto che qualifichi l’Inter alla prossima Champions League è agguerrita. Ecco perchè, nel caso la squadra meneghina dovesse a conti fatti deludere le aspettative, a pagarne le spese sarebbe proprio l’ex allenatore della Lazio. E, per quanto riguarda l’eredità, un nome su tutti può spuntare già nei prossimi mesi. Si tratta di Diego Simeone, già a Milano da calciatore e più volte accostato al possibile ritorno all’Inter da tecnico.

Inter, svolta Simeone: “C’è stata una riunione”

Secondo quanto viene riferito dal giornalista Dani De Marcos a ‘El Chiringuito Tv’, il destino del ‘Cholo’ sarebbe ormai ben definito e lontano dall’Atletico Madrid.

“Si sono riuniti i vertici dell’Atletico Madrid e hanno proposto a Simeone l’ipotesi di chiudere immediatamente il contratto, ricevendo comunque ciò che gli spetta fino al 30 giugno 2024. Il tecnico ha detto no”. Una situazione ben chiara, dunque, su quale sia la volontà del club che probabilmente a giugno dirà addio all’allenatore argentino. E l’Inter resta interessatissima sullo sfondo, con Simone Inzaghi chiamato a dare risposte concrete per tenersi stretta la panchina della ‘Beneamata’ ben oltre la prossima estate.