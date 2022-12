Tratta l’uscita e saluta Simeone: Juve e Milan in agguato

Un pezzo pregiato del club colchonero è pronto all’addio: Juventus e Milan pronte a darsi battaglia per il giocatore

Protagonista finora di una stagione ai limiti del disastroso – la squadra è stata eliminata da ogni competizione europea, e in campionato viaggia a 13 punti dalla capolista Barcellona – Diego Simeone è pronto alla mini rivoluzione d’inverno per invertire una rotta che ha preso davvero una brutta piega.

Il club madrileno, oltretutto, sta pagando i mancati incassi del prosieguo dell’avventura in Champions League, nonchè le spese relative ai massicci investimenti fatti di recente (come l’avvenuto riscatto a titolo definitivo di Antoine Griezmann). Insomma, è il momento di vendere se si vuole poi essere competitivi sul fronte degli acquisti. Uno degli indiziati è un giocatore uscito, come tutti i suoi connazionali, con le ossa rotte dal Mondiale qatariota.

Carrasco ai saluti, Juve e Milan pronte all’assalto

Col contratto in scadenza nel 2024, e con la società non disposta a sedersi al tavolo del rinnovo, Yannick Ferreira Carrasco è ormai prossimo ai saluti. L’indiscrezione riportata dal ‘ChiringuitoTV‘, secondo cui il belga starebbe trattando con l’Atletico l’uscita dal club già a gennaio, ha rivitalizzato le speranze di Juve e Milan. Che da tempo sono sulle tracce del calciatore.

La valutazione del giocatore – 30 milioni secondo Transfermarkt – è ora assolutamente fuori mercato. In siffatta situazione, con lo stesso calciatore desideroso di fare una nuova esperienza, e con Diego Simeone che non si oppone all’addio, il prezzo può scendere considerevolmente. Senza contare che ormai tutti sanno della necessità dei Colchoneros di fare cassa al più presto. Bianconeri e rossoneri restano alla finestra, in attesa di sferrare l’attacco decisivo. Il belga è richiesto anche in Premier, ma in Italia potrebbe essere titolare e protagonista. La difficile cessione di Joao Felix obbliga del resto Simeone a fare delle scelte nell’affollato reparto offensivo. Carrasco è l’indiziato numero uno a dire addio al ‘Cholo‘.