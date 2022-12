Ossessione Vlahovic, Simeone ci riprova con lo scambio stellare

L’attaccante serbo resta in cima alla lista dei deisderi del Cholo: in arrivo la contropartita big per convincere la Juventus

Messo in discussione negli ultimi mesi a causa di un rendimento che non avrebbe rispettato le alte aspettative riposte sul suo conto, Dusan Vlahovic non sta certo vivendo il momento migliore da quando veste bianconero. L’infortunio che lo ha fermato a poche settimane dal Mondiale – già oggetto di ‘sospetti’ da parte di qualche malizioso tifoso bianconero – si è innestato in una situazione che ha visto i bianconeri continuare a vincere anche senza il suo apporto.

Il quadro si è nel frattempo completato con le clamorose dimissioni dell’intero CdA bianconero, avvenuto in pieno Mondiale. I discorsi su una rivoluzione tecnica che potrebbe comportare la cessione di alcuni big – tra cui appunto il serbo – ha fatto il resto. Le pretendenti dell’attaccante ex Fiorentina sono da sempre in agguato per capire se ci sia realmente margine per strappare il bomber alla Vecchia Signora.

Simeone a tutta su Vlahovic: la stella sul piatto

Una delle società maggiormente interessata all’attaccante serbo è certamente l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Il rendimento di Morata non soddisfa il tencico albiceleste, che da tempo chiede l’arrivo di un bomber da almeno 20 gol all’anno. Il profilo di Vlahovic sembra rispondere perfettamente alle esigenze dei Colchoneros.

Non potendo assolutamente permettersi esborsi milionari -soprattutto in questo periodo storico, ‘macchiato’ anche dall’uscita da tutte le competizioni europee – il club madrileno starebbe approntando una nuova strategia. Il piano è quello di offrire alla Juve il cartellino di Joao Felix – valutato 85 milioni – in cambio dell’attaccante slavo. Uno scambio alla pari. Suggestivo a dir poco. Anche l’Atletico ha il problema di dover fare i conti con qualche possibile partenza eccellente: l’astro portoghese è in cima alla lista delle cessioni ‘tecnicamente’ dolorose. L’idea di sostituire l’ex Benfica con Vlahovic renderebbe tutto molto più accettabile anche per i tifosi.