Joao Felix alla Juventus: trovata la formula per chiudere

Le società, visto lo stop dei campionati per via del mondiale, iniziano a programmare non solo il mercato invernale, ma anche quello estivo.

Con il mondiale in Qatar che si è preso la scena, le società possono iniziare a programmare il proprio calciomercato. I top club europei, oltre al mercato di riparazione che prenderà il via a gennaio, stanno già gettando le basi per quello estivo in vista della prossima stagione.

Una di queste società è la Juventus che, nonostante il terremoto avvenuto nei giorni scorsi, non vuole farsi trovare impreparata, e sta già pensando a programmare il prossimo mercato estivo. Proprio per quanto riguarda la prossima stagione, i bianconeri sembrano avere le idee ben chiare sul calciatore da provare a regalare al tecnico Massimiliano Allegri.

Idea Joao Felix per la Juve: ipotesi scambio

Il calciatore che la vecchia signora sta valutando costantemente è Joao Felix, attaccante portoghese classe 1999 dell’Atletico Madrid. Jorge Mendes, agente del ragazzo e di Cristiano Ronaldo che, dalla Spagna, danno vicino all’Al-Nassr, potrebbe proporre concretamente il talento portoghese alla Juventus nel prossimo mercato estivo, qualora l’Atletico non riuscisse a cederlo in Premier. L’ipotesi che potrebbe prendere sempre più piede è quella di uno scambio di prestiti con diritti di riscatto che coinvolgerebbe anche Moise Kean, che interessa al club guidato da Simeone. Joao Felix ha un ingaggio importante da circa 9 milioni di euro netti a stagione, ma, un eventuale acquisto, permetterebbe alla Juventus di rinforzare in maniera esponenziale il proprio reparto avanzato. I prossimi mesi potrebbero essere importanti, con Mendes che è pronto a bussare al club bianconero.