Barella vola via: Marotta soffia l’erede a Mou e Juve

Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo, con i top club europei che stanno già studiando le strategie per il futuro.

Tra pochi giorni è pronto a ripartire il calciomercato con la sua sessione invernale, e le società stanno lavorando per rinforzare la propria rosa.

Oltre al mercato di riparazione, però, molte società sono già proiettate al mercato del futuro in vista della prossima stagione. Uno dei calciatori che fa gola sopratutto in Premier League è Nicolò Barella che, grazie alle ottime prestazioni in nerazzurro, ha attirato su di se le attenzioni dei maggiori club inglesi. Ovviamente l’Inter non se ne priverà in questo mercato, ma in estate le cose potrebbero cambiare in caso di offerte importanti. Qualora l’ex Cagliari dovesse salutare, il club milanese sembra aver già individuato il possibile sostituto, anche se la concorrenza è folta.

L’Inter studia il dopo Barella: Frattesi sul taccuino

Nicolò Barella è uno dei punti fermi per il centrocampo nerazzurro ma, come detto, in caso di offerte importanti l’Inter potrebbe sacrificarlo.

Proprio per questo motivo, i nerazzurri si stanno guardando intorno per non farsi trovare impreparati, e il calciatore che più stuzzica è Davide Frattesi, classe 1999 del Sassuolo. Sul calciatore neroverde, però, la concorrenza è tanta, con Juventus, Napoli e Roma che sono costantemente sulle sue tracce. Sopratutto i giallorossi, vista la volontà del calciatore di tornare a Roma, stanno pensando di anticipare il suo arrivo già in questo mercato di gennaio. L’ipotesi Roma sembra la più percorribile, visto che il club giallorosso detiene il 30% sulla futura rivendita, ma l’Inter continua a monitorarlo in caso con il club capitolino non se ne faccia nulla. Altro nome che piace alla dirigenza è quello di Mac Allister, centrocampista campione del mondo del Brighton classe 1998. L’argentino è molto apprezzato da mister Inzaghi, ed è da tenere in forte considerazione se la cessione di Barella si concretizzasse. Insomma, il mercato del futuro è pronto ad entrare nel vivo, con l’Inter che potrebbe viverlo da protagonista sia in entrata che in uscita.