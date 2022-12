La big fissa il prezzo a 40 milioni: Milan e Juve vogliono il prestito

Fissato il prezzo a 40 milioni di euro: Milan e Juventus ci pensano ma solo in ottica prestito

Il calciomercato invernale sta per cominciare e molte squadre di Serie A sono già alla ricerca di nuovi rinforzi per dare una svolta alla propria stagione.

Milan e Juventus sembrano essere le due squadre più attive in Serie A e potrebbero provare ad attingere, già a gennaio, da una squadra che è pronta ad una mini-rivoluzione. Il club in questione è l’Atletico Madrid che ha diverse situazioni irrisolte, da Joao Felix a Yannik Carrasco. Quest’ultimo ha tutte le intenzioni di lasciare il club spagnolo, in quanto si è sentito ingannato dalla società per il mancato adeguamento del contratto. Carrasco ha un contratto fino al 2024 ma già a gennaio vorrebbe trovare un’altra destinazione. Secondo quanto riportato da ‘Marca’, l’Atletico adesso sarebbe disposto a lasciarlo andare ad una cifra minore rispetto a qualche tempo fa.

L’Atletico libera Carrasco per 40 milioni: Juve e Milan ci provano per il prestito

Carrasco ha disputato di recente il Mondiale col Belgio, terminato appena ai gironi. Con l’Atletico, invece, ha collezionato 19 presenze tra campionato e Coppa, trovando appena 2 gol.

Il suo rapporto con Simeone si è inclinato da un po e anche per questo la società madrilena sta valutando di lasciarlo andare per una cifra che si aggira sui 40 milioni di euro. L’eventuale partenza di Carrasco eliminerebbe un altro pezzo importante della storia recente dell’Atletico ma i problemi avuto nello spogliatoio e con l’ambiente colchoneros potrebbero portare ad una separazione consensuale. Milan e Juventus stanno valutando l’affare ma solo nell’eventualità che l’Atletico Madrid accetti l’opzione prestito.