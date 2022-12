Addio Rabiot, la Juventus ha in pugno il top a centrocampo

Futuro incerto per il centrocampista francese della Juventus, Adrien Rabiot: il club bianconero ha già il sostituto

Novità importanti nelle prossime settimane per quanto riguarda il futuro di Rabiot: il centrocampista francese dovrà prendere una decisione tra un possibile addio e il rinnovo contrattuale con la società bianconera. Protagonista anche al Mondiale con la maglia del Francia, al momento Rabiot si trova in vacanza prima di aggregarsi con i compagni per la seconda parte della stagione.

Come svelato dall’esperto di calciomercato Rudy Galetti, la Juventus è tra i club che stanno monitorando la situazione di Youri Tielemans, soprattutto nel caso in cui Rabiot non rinnovi con la società bianconera. Il centrocampista dirà addio al Leicester a giugno a parametro zero visto che ha comunicato la sua intenzione di non prolungare con il top club inglese. Il centrocampista francese dovrà così svelare la sua decisione alla società bianconera in vista del suo futuro. Il suo contratto scadrà nel 2023 e potrebbe così andare via già a partire da gennaio per una nuova avventura suggestiva.

Juventus, Tielemans l’arma in più per i bianconeri

Il centrocampista belga del Leicester, Youri Tielemans, si starebbe guardando intorno per scegliere la migliore destinazione possibile in vista della prossima stagione. Con il club inglese ci sarà l’addio in estate liberandosi a parametro zero.

La Juventus è molto interessata al centrocampista belga, che potrebbe prendere le redini della zona mediana di Massimiliano Allegri. Un giocatore chiave capace di eseguire alla perfezione le due fasi di gioco. Un’idea suggestiva in ottica futura, soprattutto in caso di addio di Adrien Rabiot pronto a dire addio alla Juventus. Già in estate il francese è stato vicinissimo all’addio con il suo passaggio al Manchester United, ma poi l’affare è saltato in extremis.