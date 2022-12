Leao sul futuro: “Ecco dove mi vedo dopo il Milan”

Il gioiello portoghese del Milan, Rafael Leao si espone sul suo futuro: di seguito le sue parole

Rafael Leao ha da poco terminato il suo primo Mondiale della carriera, conclusosi con l’eliminazione ai quarti di finale contro il Marocco.

Il gioiello portoghese ha collezionato 2 gol, non risultando, però, un grande protagonista, vista la tanta concorrenza in quel reparto. Adesso è pronto per tornare centrale col Milan di Pioli dove è una delle stelle principali del club. Il suo futuro, però, è ancora in bilico e il rinnovo appare sempre più complicato, viste le tanti pretendenti in giro per l’Europa. Il portoghese classe ’99 ha rilasciato un’intervista durante il podcast Desconstruir a RDP Africa, soffermandosi propio sul suo futuro. Di seguito le sue parole.

Leao: “Sono concentrato sul Milan, in futuro mi vedo all’estero”

Le parole di Rafael Leao, un indizio sul futuro in vista della scandenza del suo contratto a giugno 2024: “Dove mi vedo in futuro? Posso dire che mi piacerebbe giocare all’estero.

Adesso, però, sono focalizzato sul Milan, penso solo a quello e ho un contratto con un club che ha una grande storia e che è uno dei migliori. La città di Milano mi piace molto. Vincere lo scudetto col Milan rappresenta uno dei migliori momenti della mia vita e della mia carriera fino a questo momento”. Leao ha anche parlato dei campionati che segue quando non è in campo col Milan: “Quando sono a casa guardo tanto calcio. Guardo tutto, dalla Premier League alla Liga e la Ligue1. Naturalmente seguo anche il campionato portoghese. Tra le big dell’Inghilterra mi piace molto il gioco dell’Arsenal. Stanno facendo grandi cose in Premier”.