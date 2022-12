Addio Atletico a una condizione: Juve e Milan non ci stanno

L’Atletico Madrid apre all’addio di uno dei suoi gioielli a una sola condizione: Juventus e Milan però non ci stanno

Calciomercato sempre protagonista, soprattutto nei giorni di Natale. La sessione invernale per i trasferimenti è ormai a un passo e si scaldano i motori per trovare i rinforzi giusti per la seconda parte di stagione. In particolare Juventus e Milan sembrerebbero attratti dallo stesso gioiello in casa Atletico Madrid.

I due club italiani infatti avrebbero messo nel mirino Joao Felix, attaccante portoghese che potrebbe essere sacrificato dai ‘Colchoneros’ dopo un inizio di stagione in cui sembrerebbe non essere più indispensabile per Simeone. Juventus e Milan drizzano le antenne, ma c’è una condizione per l’addio.

L’Atletico Madrid apre al prestito di Joao Felix: ma la richiesta è di 8 milioni

Il futuro di Joao Felix potrebbe essere lontano dall’Atletico Madrid. Dopo la delusione Mondiale e un inizio di stagione con qualche problema, dove ha segnato solo 3 gol in 15 partite, il portoghese potrebbe rientrare nella lista dei sacrificabili di Simeone.

Sulle sue tracce da tempo ci sarebbero Juventus e Milan, oltre a diversi top club europei come Manchester United e Arsenal. Secondo quanto riportato da ‘Record’ l’Atletico Madrid avrebbe aperto al prestito dell’attaccante, ma solo dietro un indennizzo di 8 milioni. Una richiesta troppo alta per i due club italiani che potrebbe portarli a farsi da parte, visto che si tratterebbe di 8 milioni per un prestito secco, senza diritto o obbligo di riscatto.