Trovato l’erede, via libera Juve per l’assalto al big

C’è l’indizio sulla possibile partenza a gennaio del big seguito con insistenza dalla Juve: ecco cosa sta succedendo

Già finito nei radar bianconeri nella scorsa estate, prima che a Torino approdasse Leandro Paredes, a sua volta seguito con insistenza per sostituire il lungodegente Pogba, il calciatore belga non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza col club inglese.

La mediocre stagione della Foxes, ben lontane dai fasti del 2016, quandò arrivò l’incredibile titolo in Premier sotto la gestione Ranieri, ha certamente contribuito allo stallo assoluto sul tema del rinnovo contrattuale. Il classe ’97 va in scadenza a giugno, ed è ormai acclarato che con tutta probabilità il club britannico dovrà piegarsi ad un cessione già a gennaio. Per evitare di non monetizzare dalla sua partenza quando quest’ultimo si libererà a zero tra due mesi.

Arriva Le Fée, Tielemans a un passo dall’addio

Oltre ai motivi sopraesposti, già di per sè sufficienti ad ipotizzare un addio di Youri Tielemans al Leicester nella prossima sessione di mercato, c’è un nuovo indizio che sembra confermare i ‘sospetti’. Secondo quanto riportato dal portale inglese ‘90min.com‘, la società britannica avrebbe già trovato il sostituto del centrocampista belga. Si tratta di un giovane talento che gioca in Ligue 1, per la precisione nel Lorient.

Classe 2000, talento sopraffino, già adocchiato dalle big di Francia, Enzo Le Fée fa gola a molti club. Il Leicester però, che ha la reale necessità di sostituire un big come Tielemans, si sarebbe mosso per tempo. Anticipando tutti. L’arrivo in Premier del fantasioso trequartista transalpino spalanca le porte della Juve a Tielemans, che non ha del resto mai nascosto la volontà di rimettersi in gioco in un altro campionato. L’occasione, per Arrivabene e Cherubini, è di quelle ghiotte. Non resta che sviluppare una proposta che possa convincere la dirigenza delle Foxes a lasciar libero il giocatore da subito.