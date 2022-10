Pogba dice basta: anche la Juventus è avvisata

La Juventus di Allegri si è aggiudicata il derby contro il Torino, scacciando momentaneamente la crisi

Vinto per 0-1, il derby della Mole ha dato sicuramente fiato a una Juventus affannata e con l’acqua alla gola nelle ultime settimane. Oltre al risultato c’è stato anche uno stile di gioco, cosa a cui non eravamo più abituati.

Però alla Juve c’è grande attesa per un rientro importante, un calciatore che non ha potuto cominciare il campionato a seguito di un infortunio al menisco occorso a luglio. Finalmente è pronto a tornare in gruppo e la sua agente conferma la sua ripresa.

Rafaela Pimenta: “Ama la Juve e la trascinerà”

L’agente della scuderia Raiola, Rafaela Pimenta, si è sempre tenuta nell’ombra concludendo operazioni in sordina, tanto che Raiola ha più volte dichiarato che “quella brava è lei, non io”. La Pimenta ha rilasciato delle dichiarazioni su Paul Pogba in esclusiva su TuttoSport, raccontando anche delle vicissitudini personali del calciatore francese, oggetto di tensioni e ricatti, oltre a rassicurare tutti sul suo rientro in campo. L’agente, dopo aver dichiarato che – quando Paul ha deciso di parlare, le cose si sono avviate verso la soluzione – si è soffermata sulla sua forza di volontà: “Il superpotere di Paul è quello di superare le difficoltà con una forza incredibile e una grande positività”. Pogba quindi è quasi un super eroe secondo il suo agente, alla quale il centrocampista della Juve avrebbe detto: “Rafaela, basta. Io non voglio pensare più a niente, mi concentro sul mio ginocchio e sul recupero, perché voglio tornare a giocare”.

Ecco che dopo un brutto periodo di ricatti e soprusi psicologici Pogba si è ristabilito, anche grazie all’approdo alla Juventus, che lo ha accolto come un figliol prodigo. A ta proposito la Pimenta si è soffermata su come si sia svolta la trattativa per portare Pogba alla Juve, quando Arrivabene e Nedved si sono presentati a Montecarlo: “Sono passati da me in ufficio, abbiamo colloquiato un po’ e io ho detto loro: perché non prendete Pogba? E loro hanno detto: “Sicuro! Per noi si può fare già domani, lui verrebbe?” La buona notizia per Allegri è data dal fatto che in settimana il francese dovrebbe rientrare in gruppo e cominciare un differenziato, con la speranza di vederlo in campo per fine ottobre.