Sarri ne ha bisogno: Tare prova l’affare con la Juve

Un bomber a gennaio per la Lazio: il club biancoceleste a caccia di un vice Immobile in vista della finestra invernale di mercato

La sessione invernale di calciomercato vedrà la Lazio impegnata nella ricerca di un nuovo attaccante. Un centravanti capace di sostituire e fare staffetta con Ciro Immobile. Tare guarda in Italia.

Igli Tare a caccia di un vice Immobile. In vista della sessione invernale di calciomercato, la Lazio è sulle tracce di un attaccante capace di dare il cambio a Ciro Immobile ed il direttore sportivo biancoceleste è già al lavoro per non farsi trovare impreparato e consegnare a Maurizio Sarri un bomber capace di dare continuità in zona gol.

Tra i nomi sul taccuino di Igli Tare ci sarebbe Arthur Cabral, centravanti brasiliano classe ’98, di proprietà della Fiorentina. Arrivato in Italia lo scorso gennaio, in questa stagione il giocatore carioca sta deludendo le aspettative, con un bottino attuale di un solo gol in undici presenze tra campionato e coppe.

Calciomercato Lazio, bomber cercasi: c’è anche Kean

Arthur Cabral, ma non solo: la Lazio avrebbe messo nel mirino anche il nome di Moise Kean. Il classe 2000, ancora a secco di gol dopo tredici presenze con la maglie della Juventus, piace – e tanto – alla Lazio, ma portarlo a Roma sarebbe operazione tutt’altro che semplice dato che il suo cartellino è ancora di proprietà dell’Everton che lo ha ceduto alla Juventus in prestito fino al 30 giugno 2024. Dunque, i bianconeri dovrebbero riscattarlo per poi trovare un accordo con il club di Claudio Lotito.