Lookman-Milan all’improvviso: l’annuncio è una sentenza

Il Milan ha messo gli occhi su Ademola Lookman ma arriva subito la sentenza sull’attaccante

L’Atalanta vince anche col Sassuolo, ancora una volta nel segno di Ademola Lookman e continua a stupire in campionato.

La squadra di Gasperini conquista la settima vittoria in dieci partite e sale a quota 24 punti, in solitaria al secondo posto, a solo due lunghezze dal Napoli capolista. Gian Piero Gasperini ha saputo rinnovare la squadra, inserendo giovani di grandissimo talento come Scalvini, Okoli, Lookman, Hojlund che stanno colmando gli addi di calciatori del calibro di Freuler, Ilicic e sopperendo alle assenze di Zapata, Djimsiti, Toloi. L‘allenatore della Dea ha parlato ai microfoni di ‘Radio 1′, soffermandosi anche sul rendimento di Lookman e sulle prime voci di mercato che cominciano a circolare su di lui.

Atalanta, Gasperini blinda Lookman: “Il nostro punto di forza”

Le parole di Gian Piero Gasperini sul nuovo talento dell’Atalanta, Ademola Lookman: “Nonostante sia ancora molto giovane è cresciuto tanto da quando è arrivato. Ha fatto diverse esperienze tra Bundesliga, al Lipsia e Premier League. Quando è arrivato da noi ho subito avuto la sensazione di un giocatore evoluto che conosce il calcio e infatti è entrato subito nei nostri meccanismi. Per ora è il nostro punto di forza. Io gli assegno 5 gol perché ha segnato anche a Monza.E’ un giocatore inserito che non ha bisogno di altri tempi per dare un contributo straordinario“. Parole che sanno di totale fiducia e di fatto adesso Lookman è blindato dall’Atalanta, nonostante un primo interesse mostrato dal Milan.