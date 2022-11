Via già a gennaio: così Spalletti lo toglie a Juve e Inter

Una rilevante pedina nel mirino di Juventus e Inter sarebbe stata offerta al Napoli, in vista di gennaio: Spalletti ha un carta da giocare

Juventus e Inter appaiono davvero distanti, ad oggi, dal meraviglioso Napoli targato Luciano Spalletti. E il riferimento, ovviamente, non è soltanto ai punti in classifica, ma anche e soprattutto alle prestazioni sul campo. Specialmente se parliamo dei bianconeri, approdati in Europa League dopo la seconda sconfitta per mano del Paris Saint Germain. Stavolta, però, bisogna sottolineare come i giocatori guidati da Massimiliano Allegri si siano resi protagonisti, probabilmente, della miglior prova stagionale.

Una gara affrontata con coraggio e intensità dall’inizio al tripliche fischio finale dell’arbitro. E in più, si è finalmente rivisto Federico Chiesa all’interno del rettangolo verde di gioco. L’esterno ex Fiorentina potrebbe rappresentare la svolta da gennaio in avanti, con i tifosi che si augurano possa tornare il prima possibile in splendida forma. Di certo, è bene attendere ancora prima di emettere giudizi definitivi inerenti al percorso di rinascita dei torinesi, sia in senso positivo che negativo. Mentre nel caso della ‘Beneamata’ ci si può già sbilanciare, visto che da qualche settimana Lautaro e compagni hanno riacquistato compattezza e unione d’intenti. Nulla a che vedere, però, con la bellezza della ciurma partenopea: una fantastica sorpresa a livello europeo, non solo nazionale.

Calciomercato Juventus e Inter, Jordi Alba offerto al Napoli: il piano di Spalletti

Le strade delle tre italiane in questione, inoltre, potrebbero intrecciarsi in ambito di calciomercato. Entrando più nello specifico, agli azzurri sarebbe stato offerto dal Barcellona il cartellino di Jordi Alba. Il terzino spagnolo è ormai ben lontano dai suoi anni migliori, tant’è che i blaugrana non lo considerano più parte integrante del loro progetto. Difatti, vorrebbero sbarazzarsene già a gennaio, dopo aver fallito il tentativo di cessione in estate.

Il classe ’89, che presenta un contratto in scadenza giugno 2024, piace pure a Juve e Inter, ma Spalletti avrebbe un piano per convincere l’ex Valencia a sposare la sua causa. Come riferisce ‘ElNational.cat’, il tecnico di Certaldo sarebbe disposto a proporre la titolarità assoluta a Jordi Alba (valutato attorno ai 7-10 milioni di euro). Questa la carta che l’allenatore avrebbe in mente di giocarsi, per portare a Napoli l’esterno balugrana. Juventus e Inter sono avvisate.